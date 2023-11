Calciomercato Juventus: obiettivi Hojbjerg e Phillips per gennaio

Calciomercato Juventus: Giuntoli e Manna volano a Londra per Hojbjerg e Phillips, la società bianconera vuole regalare un centrocampista a Max Allegri già nella prossima finestra di mercato.

Pierre-Emile Hojbjerg e Kalvin Phillips nuovi obiettivi per gennaio in casa Juventus. Fonte Immagine profilo ufficiale Twitter del calciatore.

Il fatto che la Juventus sia attualmente la seconda forza del campionato in solitaria sta spingendo i vertici dirigenziali bianconeri a pensare di metter mano sul mercato nella prossima sessione invernale, nel tentativo di rinforzare ulteriormente la propria rosa e competere per lo scudetto fino alla fine. La stessa società bianconera si era limitata a sfoltire la rosa dai molti esuberi nella scorsa sessione di mercato, dove l’unico acquisto in entrata è stato il giovane Weah, prelevato dal Lille.

Le manovre di mercato avevano indotto a pensare che i bianconeri si sarebbero accontentanti del proprio comparto organico cercando di valorizzare i propri tesserati e di ritornare in Champions League senza scompigliare troppo la rosa, ma l’avvio di stagione della Vecchia Signora, ha portato Giuntoli e Manna a rivedere i propri piani e a voler regalare ad Allegri nuove pedine per arrivare fino in fondo. Nelle scorse ore, infatti, i due dirigenti bianconeri sono volati a Londra per assistere al Monday Night di Premier tra Tottenham e Chelsea vinto dai Blues per 1-4. L’osservato speciale era senza dubbio il centrocampista del Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg, attualmente in forza agli Spurs. Il danese classe 1995 sarebbe, infatti, uno dei profili più idonei per il centrocampo bianconero e la situazione che lo vedrebbe sempre di più ai margini del progetto tecnico del tecnico rumeno Postecoglu, il quale gli preferirebbe la coppia Sarr e Bissouma.

La Juventus avrebbe fiutato, dunque, l’affare e starebbe preparando il terreno per un affondo decisivo il prossimo gennaio, non è ancora chiara quale sarà l’offerta che la Juventus presenterà al Tottenham per cercare di ottenere il giocatore, ma l’attuale valutazione di quest’ultimo si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Il piano B

Il profilo di Hojbjerg non è l’unico in premier ad essere seguito dalla dirigenza bianconera, ci sarebbe, infatti, anche quello di Kalvin Phillips, anch’esso sempre di più in uscita dal Manchester City. Il centrocampista inglese, dopo essere stato acquistato dal Leeds United per circa 50 milioni di euro la scorsa estate, sarebbe finito subito fuori i piani tattici di Pep Guardiola che non lo considererebbe più una pedina importante del proprio organico.

L’assalto a quest’ultimo risulterebbe essere ancora più facile per la Juventus, considerato che il Manchester sarebbe di fatto aperto ad una cessione in prestito dell’inglese. Inoltre, viste le sue caratteristiche fisiche e tecniche, potrebbe far molto comodo alla rosa di Allegri. L’obiettivo della Juventus, quindi, resta quello ritornare ad assaporare le notti di Champions nella prossima stagione, ma non è da escludere che con i giusti acquisti, i bianconeri possano potare a casa qualcosa in più.