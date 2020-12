Calciomercato Juventus: nuova idea Berisha dal Salisburgo

La vecchia signora sembrerebbe interessata ad un giovane profilo, da far approdare in bianconero forse già nella prossima finestra di calciomercato, quello invernale, che è, ormai, sempre più vicino.

Il talentino del club austriaco durante un’esultanza- fonte: profilo Twitter Red Bull Salisburgo

Il giocatore in questione è Mergim Berisha, giovane attaccante dell’under 21 tedesca che ha iniziato con il botto, quest’anno, la sua esperienza tra i grandi d’europa (si è fatto notare, e non poco, proprio in Champions League) con la maglia del Red Bull Salisburgo.

La squadra austriaca aveva scelto Berisha come sostituto di Haaland, dopo l’approdo dell’attaccante norvegese al Borussia Dortmund. La Juventus non ha mai negato il suo passato interessamento per la punta giallonera (naturalmente prima che arrivasse in Bundesliga) che, tuttavia, ha scelto altri lidi dove esprimere il suo talento. I bianconeri, questa volta non vogliono perdere l’occasione e portare a casa il giovane Berisha, prima che arrivino le altre big del vecchio continente.

Dalla sua la punta del Salisburgo mette sul piatto già nove goal realizzati in quindici partite totali, per ora, in stagione e quattro centri in Champions League. E’ un attaccante molto incisivo, al quale piace inserirsi negli spazi e colpire la difesa avversaria con chirurgica precisione. Alla corte di Andrea Pirlo, data ancora la sua giovane età e la poca esperienza, sarebbe visto più come un sostituto per i tre attaccanti bianconeri già in rosa (Paulo Dybala, Morata e Cristiano Ronaldo) dando la possibilità a quest’ultimi di rifiatare e recuperare energie per i vari big match.

Berisha in azione nello scorso match di Champions League del Salisburgo – fonte: profilo Twitter Red Bull Salisburgo

Parlando di cifre, la valutazione del talentino tedesco si aggirerebbe tra i 12 ed i 15 milioni di euro, un prezzo non indifferente per un giocatore di 22 anni.

Bisogna tener presente che si tratta ancora di una semplice indiscrezione, che nel tempo potrebbe trovare un relativo e definitivo sviluppo ma il nome di Mergim Berisha sarà sicuramente sulla bocca di tutti da qui a poco tempo. “A buon intenditor, poche parole”

