Calciomercato Juventus, non solo Milik e Giroud: idee Marega e Gameiro

Paratici e Nedved sono a lavoro per consegnare a Pirlo il tanto desiderato “numero 9” di riserva. Restano in pole Milik e Giroud, ma nelle ultime ore la lista si è arricchita di nuovi nomi.

I problemi in casa Juventus sono tutt’altro che svaniti. Nonostante l’agevole qualificazione agli ottavi di Champions, la squadra di Pirlo fatica a carburare dal punto di vista del gioco e della concentrazione.

La sfida di Benevento ha di nuovo evidenziato una netta assenza di idee e una “leggerezza” in vari momenti della partita che, alla fine, sono costati caro nell’economia del match.

Il dato più chiaro è, sicuramente, che la Juventus senza Cristiano Ronaldo fatica ad essere pericolosa. Morata è l’unico, attualmente, a sembrare in forma ma l’espulsione rimediata a fine partita caricherà tutto sulle spalle di uno spentissimo Paulo Dybala.

Oltre loro, i bianconeri sono totalmente scoperti. La mancanza di alternative da poter inserire a partita in corso, in zona offensiva, è uno dei problemi che la dirigenza bianconera sta cercando di risolvere già nell’immediato futuro.

Il nome di Arkadiusz Milik è, già da tempo, sulla lista delle preferenze di Paratici e Nedved. Il polacco ha bisogno di andare via da Napoli per poter ritrovare la via del campo e poter sperare nella chiamata per il prossimo Europeo; la trattativa potrebbe essere agevole ma il Napoli non scende a compromessi sul prezzo, nè vuole privarsi del proprio numero 99 in prestito.

L’alternativa è Olivier Giroud, seguito anche dall’Inter, che, nonostante sembra essere tornato protagonista nelle gerarchie di Lampard, deve arrendersi all’evidenza di una stagione con minutaggio minimo e potrebbe pensare di lasciare Londra per giocarsi le proprie carte in Italia.

Nelle ultime ore, due nuovi nomi si sono aggiunti a questa lista: Kevin Gameiro, 33enne connazionale di Giroud, sta vivendo una stagione molto difficile a Valencia (8 presenze e 0 gol) e il suo contratto scadrà nell’estate del 2021. Il francese potrebbe diventare un’alternativa low cost interessantissima visto che, rispetto ai due nomi già citati, potrebbe sopportare maggiormente il ruolo di attaccante di riserva.

Discorso analogo per la punta del Porto Moussa Marega che ha collezionato le stesse presenze di Gameiro ma è andato a referto 2 volte.

Entrambi i profili sono monitorati dalla dirigenza bianconera, nonostante i numeri poco esaltanti potrebbero entrambi ritrovare la giusta motivazione in una piazza ambiziosa come quella bianconera.

La suggestione allo sfondo di questi nomi è sempre quella di richiamare Mario Mandzukic, attualmente svincolato, ma già richiesto da molti club.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS