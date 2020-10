Calciomercato Juventus News: no della Fiorentina a Rugani e De Sciglio per Chiesa. Kean resta un obiettivo

La Juventus sta puntando fortemente su Federico Chiesa, ma la Fiorentina ha respinto l’offerta bianconera che vedeva l’inserimento di Rugani e De Sciglio nella trattativa. Per l’attacco resta molto caldo il nome di Moise Kean, ma prima serve cedere.

Mancano solamente quattro giorni al termine della sessione e la Juventus sta cercando di completare la squadra aggiungendo gli ultimi tasselli per dare a Pirlo una rosa competitiva. I bianconeri nelle ultime ore sono andati all’assalto di Federico Chiesa, pallino della dirigenza, ma trattare con la Fiorentina non è mai semplice.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio nella trasmissione Sky Calciomercato – L’Originale, la Juventus avrebbe offerto Rugani e De Sciglio. I due giocatori non rientrano nel progetto di Pirlo ed i bianconeri stanno cercando di venderli un po’ a chiunque.

La Fiorentina, tuttavia, non è interessata ai due giocatori e l’unico difensore bianconero che piace è Mehri Demiral. La Juventus ha risposto con un secco no alla richiesta viola, con la società bianconera che reputa il turco incedibile ed uno dei giocatori più importanti della squadra che verrà.

Le due squadre stanno continuando a trattare e nel frattempo la Fiorentina si è cautelata bloccando il sostituto di Chiesa, vale a dire Josè Maria Callejon, svincolatosi dal Napoli. La voglia della Juventus è di chiudere l’affare ma prima serviranno le cessioni.

Cessioni che, di conseguenza, sbloccheranno anche l’affare Moise Kean. L’attaccante sarebbe felice di tornare a Torino, ma l’Everton è stato chiaro e vorrebbe incassare almeno 25 milioni di euro, anche non subito. Senza cedere, però, la Juventus non può spendere e la sensazione è che si arriverà agli ultimissimi giorni di mercato per risolvere la situazione.

Va verso la permanenza, invece, Douglas Costa per il quale non sono arrivate offerte. Inoltre, il giocatore brasiliano è deciso a restare alla Juventus e a giocarsi le proprie chance, sperando di rimanere integro a livello fisico.

