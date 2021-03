Calciomercato Juventus: l’Arsenal fa sul serio per Dybala

Calciomercato Juventus: l’Arsenal piomba su Paulo Dybala sul quale c’è l’interesse anche di Chelsea, Tottenham e Barcellona.

Paulo Dybala e la Juventus sembrano sempre più lontani. L’argentino, a causa dei ripetuti infortuni che lo tormentano da più di un anno ormai, non vede il campo da diverse settimane e il suo apporto alla squadra è stato, fin qui, pressoché nullo. 16 presenze (11 in Serie A e 5 in Champions League) e 3 gol totali: questo è il magro bottino stagionale di un giocatore che solo qualche anno fa era sulla bocca di tutti per giocate e prestazioni in grado di risolvere partite spesso complicate.

Il talento dell’ex Palermo non si discute, ma il suo calo di rendimento è purtroppo evidente. A 27 anni (28 da compiere a novembre) la Juventus sta valutando se rinnovargli il contratto (in scadenza nel 2022) oppure iniziare a prendere in considerazione le offerte pervenute soprattutto dalla Premier League. Secondo voci di corridoio provenienti dalla Continassa pare infatti che il classe ’93 sia finito nel mirino dell’Arsenal di Michel Arteta, pronto a sedersi attorno ad un tavolo per portarlo sulla sponda biancorossa del Tamigi.

I Gunners, che seguono Dybala da un po’, sono in pole position nella corsa al giocatore il quale piace però anche ad altre due squadre di Londra, quali il Chelsea di Thomas Tuchel e il Tottenham di José Mourinho. Più defilato, sullo sfondo, il Barcellona di Ronald Koeman. La Juventus valuta attualmente il suo gioiello tra i 40 e i 45 milioni di euro con il prezzo che potrebbe però abbassarsi ulteriormente qualora il numero 10 bianconero non dovesse mostrare segni di miglioramento al suo rientro in campo.

