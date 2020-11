Calciomercato Juventus, Khedira verso l’addio: c’è l’Everton nel futuro del tedesco

Sami Khedira è vicino a lasciare la Juventus nella sessione di mercato invernale. Il tedesco sta trattando il suo passaggio all’Everton dopo essere stato escluso dalla lista Champions, non rientrando nei piani di Pirlo.

In estate si è fatto di tutto per rescindere il suo contratto, ma Sami Khedira si è impuntato ed alla fine è rimasto alla Juventus. Il tedesco non rientra più nei piani del club bianconero e nonostante non sia fuori dalla lista Serie A, non è stato mai convocato da Pirlo. A Gennaio, però, le cose sono destinate a cambiare, con il giocatore che sembra diretto verso la Premier League.

Sull’ex centrocampista del Real Madrid è infatti piombato l’Everton che è molto interessato a rafforzare la propria rosa con un giocatore di grande esperienza internazionale. Il club inglese è in corsa al momento per un piazzamento alla prossima Champions League e l’arrivo di Khedira sarebbe importante per raggiungere questo obiettivo.

La trattativa potrebbe essere facilitata dal fatto che Khedira abbia voglia di giocare in Premier League. Il giocatore tedesco non ha mai nascosto che gli piacerebbe giocare in Premier e farlo in una squadra come l’Everton non sarebbe male, con il suo agente al lavoro per portarlo in Inghilterra.

Inizialmente, il giocatore aveva rifiutato di rescindere con il club bianconero, pensando di potersi ritagliare ancora uno spazio, ma così non è stato. Pur non essendo fuori dalla lista Serie A ed essendo in forma, infatti, Pirlo non ha mai preso in considerazione la possibilità di convocarlo.

Khedira non rientra nei piani del tecnico bianconero che è sempre stato molto chiaro fin dall’inizio ed è rimasto fedele alle sue parole con i fatti. Il tedesco ha quindi capito che il suo tempo alla Juventus è finito ed ora è pronto a lasciare la Serie A per iniziare una nuova avventura.

