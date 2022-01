Calciomercato Juventus: ipotesi Depay in prestito

La Juventus è alla ricerca di un attaccante: spunta l’idea Depay, già presa in considerazione nell’ambito di uno scambio con Morata, per garantire ad Allegri un profilo duttile.

Sarà Memphis Depay il prossimo attaccante della Juventus? L’olandese, otto gol in stagione, non trova lo spazio desiderato nel Barcellona, dove il feeling col neoallenatore Xavi non sembra essere dei migliori.

Scalzato stabilmente da De Jong nelle gerarchie, Depay era già finito al centro delle discussioni tra Barcellona e Juventus nell’ottica di un possibile scambio con Alvaro Morata. Dello scambio non s’è fatto più nulla, dacché Allegri considera lo spagnolo funzionale al suo progetto, ma il nome di Depay potrebbe tornare nell’agenda bianconera.

La Juventus ha bisogno di una prima punta capace di segnare, ma anche duttile, visto che il grave infortunio occorso a Federico Chiesa mette in primo piano la necessità di riempire una falla sull’esterno. Depay racchiude in sè sia le caratteristiche del bomber che dell’attaccante esterno.

La Juventus, non dovesse arrivare a un centravanti puro (il nome in cima alla lista è Azmoun), ci riproverà per l’olandese. Sportmediaset rilancia l’idea del prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto. Il Barcellona, come detto, non si opporrebbe alla sua partenza. L’ipotesi Depay potrebbe concretizzarsi.

