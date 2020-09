Calciomercato Juventus: inserimento Atletico per Suarez, possibile intreccio con Morata

Si complica la trattativa che potrebbe portare Luis Suarez alla Juventus: sulle tracce del “Pistolero”, informa il quotidiano Sport, si sarebbe infatti messo l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, pronto a strappare il bomber uruguaiano ai rivali del Barcellona.

Una proposta, quella dell’Atletico, che Suarez vorrebbe valutare con calma per poi decidere il da farsi. Per questo motivo, scrivono dalla Spagna, il giocatore avrebbe momentaneamente “congelato” l’ipotesi di un trasferimento alla Juve che, fino a pochi giorni fa, sembrava ormai cosa fatta.

Suarez, la Juventus e i problemi burocratici

Nonostante l’insidia Atletico, la Juventus resta una delle opzioni prioritarie per Luis Suarez il quale però, per trasferirsi in Italia, deve prima ottenere il passaporto comunitario, dato che i due slot per calciatori extracomunitari sono occupati da Arthur e Mcknnie nella rosa juventina. È qui che sorgono forse i maggiori problemi: come previsto dal decreto “Immigrazione e Sicurezza” varato lo scorso anno dall’ex ministro dell’interno Matteo Salvini, sancisce che per ottenere il passaporto italiano sia necessaria una padronanza della lingua non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

Ciò obbliga Suarez a sostenere un esame B1 di lingua italiana in via telematica. Più che per l’esito dell’esame in sè, v’è preoccupazione per le lungaggini burocratiche che potrebbero precedere la prova. Si parla di un tempo che oscilla tra i 15 e i 20 giorni. Un periodo che permetterebbe, ad oggi, alla Juventus di acquistare Suarez, (il mercato chiude il 5 ottobre), ma costringerebbe Pirlo a giocare le prime gare di campionato senza centravanti di ruolo.

Tra le alternative spunta Morata

Per questo motivo la Juventus si starebbe tutelando andando alla ricerca di possibili alternative a Suarez. Tra queste spunta il nome di Alvaro Morata, vecchia conoscenza bianconera, che proprio l’Atletico ritiene ormai “sacrificabile”. Chissà che l’approdo del “Pistolero” alla corte di Simeone non possa dare il via libera proprio alla cessione di Morata. A qel punto la Juventus potrebbe farsi avanti con un’offerta, ma l’impressione è che la prima scelta rimanga l’attaccante sudamericano.

