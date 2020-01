Calciomercato Juventus: il Manchester United punta Emre Can

Alla partita di ieri della Juventus contro il Cagliari erano presenti osservatori del Manchester United. Il club inglese è interessato ad Emre Can, ma la Juventus fa muro.

Prima della sfida di ieri pomeriggio contro il Cagliari Fabio Paratici, ds della Juventus, ha affermato come Kulusevski sarà l’unica operazione di mercato bianconera in questa sessione invernale.

Il ds bianconero non si è riferito solamente alle operazioni in entrata, ma anche a quelle in uscita, blindando tutti i nomi dei giocatori circolati in questi giorni come Demiral, Rugani o Rabiot. Anche Emre Can rientra in questa cerchia, tuttavia c’è un club che ancora non si è arreso

Allo Stadium, infatti, ieri erano presenti osservatori del Manchester United che hanno tenuto d’occhio il tedesco, con i Red Devils interessati a prendere l’ex Liverpool già in questa sessione di mercato.

Paratici ha escluso a priori un addio di Emre Can adesso, anche perché la partenza del tedesco renderebbe ancora più povero il centrocampo della Juventus che deve già fare i conti con l’assensaz per infortunio di Khedira che rientrerà solo a Marzo.

Dall’Inghilterra, comunque, fanno sapere che lo United proverà fino alla fine di Gennaio a prendere il tedesco, cercando di sfruttare la voglia di cambiare aria del giocatore. Abbattere il muro della Juventus, però, non sarà semplice.

