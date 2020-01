Calciomercato Juventus: il Bayern Monaco sfida il Borussia Dortmund per Emre Can

La Juventus è in trattativa con il Borussia Dortmund per la cessione di Emre Can, ma il Bayern Monaco è pronto a sfidare i rivali per avere il centrocampista.

Il destino di Emre Can è ormai segnato, con il tedesco che lascerà la Juventus in questa sessione di mercato. Il tedesco non è stato neanche convocato per la partita di ieri sera contro il Napoli e ciò non ha fatto altro che alimentare le voci di mercato, nonostante sia stato dichiarato out per influenza.

I bianconeri vorrebbero tenere il giocatore, come affermato anche da Paratici prima della sfida contro il Napoli, ma la volontà di Emre Can è abbastanza chiara. Il tedesco vuole giocare di più in vista degli Europei ed il suo futuro potrebbe essere proprio in Germania.

Su di lui è forte e concreto l’interesse del Borussia Dortmund che sta trattando con la Juventus da qualche settimana. I bianconeri vorrebbero cedere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni e le parti sono al lavoro per trovare un accordo definitivo. Al momento, il club tedesco non spinge oltre i 20 milioni di euro.

Tuttavia, il Borussia Dortmund non è l’unica squadra interessata al giocatore. Nelle ultime ore, infatti, va registrato l’interesse di un’altra big del calcio tedesco, vale a dire il Bayern Monaco. Il tecnico dei bavaresi Hansi Flick qualche giorno fa ha affermato in conferenza stampa come stimi molto il giocatore.

La trattativa tra il Dortmund e la Juventus è in fase calda, però non c’è stata ancora la fumata bianca. Il Bayern è dunque pronto ad inserirsi e a soffiare il centrocampista ai rivali, con i bavaresi che non avrebbero problemi ad accontentare le richieste del club bianconero.

