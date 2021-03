Calciomercato Juventus: il Barcellona insiste per De Ligt

Mentre l’atmosfera in Catalona bolle, a causa delle elezioni presidenziali che daranno vita al nuovo Barcellona nascente, il mercato blaugrana sonda e fa il suo con il faro puntato verso il centrale olandese della Juventus.

Di sottolineare l’importanza per il Barcellona di acquistare un centrale di altissimo livello per la prossima stagione non c’è né bisogno, soprattutto quando sei la squadra più forte di Spagna (insieme al Real Madrid) e una delle candidate alla vittoria finale della Champions League, e in Liga hai una media di 22 goal subiti senza contare le altre coppe.

Oltre a questo il comparto difensivo è privo di un capo saldo su cui aggrapparsi nei momenti difficili: Umtiti e Lenglet, per quanto siano nel fiore dell’età di un calciatore, non sono quelli delle passate stagioni; Pique rimane un grande leader ma anche per lui il tempo passa e in più è incappato in un fastidioso infortunio; per finire il discorso, Araujo è un buon prospetto, non pronto però per un ruolo importante in un Club così importante.

È dunque tornato in auge l’obbiettivo De Ligt, voluto con tutte le forze un paio d’anni fa ma sfumato alla fine per volere del calciatore di accasarsi alla Vecchia Signora.

Proprio li dove sta svolgendo un buon campionato ma dove non si è inserito a pieno registro, con un ipotetico pensiero del classe 99′ di lasciare Torino per approdare a Barcellona.

Discorso appoggiato da Diario goal, testata autorevole di Madrid, ma contrapposta invece alle dichiarazioni rilasciate a Tuttosport dall’agente Morabito, dove afferma che: “De Ligt mi sembra intoccabile per i bianconeri”.

Sarà difatti tutto da vedere, aspettando nuovi colpi di scena.

Marco Ongari

