Calciomercato Juventus: idee Diego Alves e Romero per il dopo Buffon

La Juventus lavora per cercare il vice Szczesny. Tanti i nomi sul tavolo, ma due sembrano avere la priorità: Sergio Romero e Diego Alves.

Chi prenderà il posto di Buffon nella rosa della Juventus? Dopo l’addio dell’ex campione del mondo, che ha deciso di ripartire dal Parma, “Madama” sta cercando un nuovo portiere che possa coprire le spalle a Szczesny. Il DS Cherubini sta vagliando diversi profili, tra cui quelli di Sirigu e Mirante, ma due sono i nomi che sembrano avere la priorità.

Si tratta di Sergio Romero e Diego Alves. Il primo, nazionale argentino, ha vestito in Italia i colori della Sampdoria, prima di approdare al Manchester United e calarsi a tempo pieno nel ruolo di vice De Gea. 61 presenze in sei anni di United, più o meno dieci partite all’anno. Non un bottino trascurabile per chi veste i panni del “dodicesimo”.

Sergio Romero

Ora Romero potrebbe tornare in Italia, per raccogliere l’eredità più pesante di tutte. Già, perché pur trattandosi di un ruolo da riserva, vedersi accostati a un mostro sacro come Buffon fa sempre un certo effetto. Romero è attualmente senza contratto e dunque non comporterebbe per la Juventus alcuna spesa ingaggiarlo.

Discorso diverso per Diego Alves, portiere in forza al Flamengo. Questo “ragazzo” di quasi 36 anni ha giocato per un decennio in Spagna, difendendo i colori di Almeira e Valencia. Proprio ai tempi del Valencia si rese protagonista di un’impresa che lo lega a doppio filo con il fiore all’occhiello della rosa bianconera: Cristiano Ronaldo. CR7 si è visto infatti respingere tre rigori sui quattro calciati al portiere. Un vero “incubo” per il fuoriclasse portoghese, che ora rischia di ritrovarsi Alves in squadra. Magari ne approfitteranno per regolare i conti in allenamento…

