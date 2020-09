Calciomercato Juventus: idea El Shaarawy per l’attacco. Rugani piace al Milan, Roma su De Sciglio

La Juventus sta pensando a Stephan El Shaarawy per rinforzare il reparto offensivo in caso di partenza di uno tra Bernardeschi e Douglas Costa, ma prima va risolta la questione centravanti. In uscita ci sono Rugani e De Sciglio, con i due difensori che interessano a Milan e Roma.

Sono giorni di mercato molto caldi per la Juventus che spera di risolvere la questione centravanti prima dell’inizio del campionato per accontentare Andrea Pirlo che vuole questa punta al più presto. Una volta chiuso il discorso punta, i bianconeri si concentreranno sugli esterni ed il nome nuovo in è quello di Stephan El Shaarawy.

L’attaccante classe 1992, cresciuto nel vivaio del Genoa, è sempre stato uno dei giocatori preferiti di Paratici che sta pensando di riportarlo in Italia. Attualmente in forza allo Shanghai Shenhua, El Shaarawy non disdegnerebbe un ritorno in Italia, considerando anche che l’avventura cinese non gli sta regalando molte soddisfazioni.

Nel caso in cui uno tra Douglas Costa e Bernardeschi dovesse partire, la Juventus sarebbe pronta a valutare l’acquisto del Faraone, il cui acquisto sarebbe di sicuro meno oneroso rispetto a quello di Federico Chiesa. Il giocatore viola piace ancora ai bianconeri, ma trattare con la Fiorentina è sempre complicato e la Viola non è intenzionata a fare sconti.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, la Juventus sta cercando di alleggerire il reparto difensivo. In partenza c’è sempre Daniele Rugani e nelle ultime ore c’è stato un interesse del Milan per l’ex Empoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, i rossoneri sono alla ricerca di un difensore ed il centrale bianconero è seguito con interesse dalla dirigenza.

Altro giocatore in uscita è Mattia De Sciglio, il cui passaggio al Villarreal è saltato perché gli spagnoli gli hanno preferito Estupiñan dell’Osasuna. L’ex Milan è ora finito nel mirino della Roma che deve rinforzarsi sulle fasce dopo le cessioni di Kolarov all’Inter e di Karsdorp al Genoa.

La valutazione della Juventus per il giocatore è di circa di 10 milioni di euro, con la Roma che deve decidere se puntare per un acquisto a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS