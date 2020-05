Calciomercato Juventus: idea De Bruyne per il centrocampo

La Juventus è a caccia di un colpo importante per rinforzare il proprio centrocampo e gli occhi sono finiti su Kevin De Bruyne del Manchester City. Il belga ha rilasciato anche alcune dichiarazioni che fanno capire come possa lasciare l’Inghilterra il prossimo anno.

Per il prossimo anno, la Juventus è intenzionata a mettere a segno un colpo importante per il centrocampo, spesso considerato da tifosi ed addetti ai lavori come reparto più debole. I bianconeri si stanno guardando intorno ed hanno aggiunto alla lista anche il nome di Kevin De Bruyne.

Il centrocampista belga classe 1991 in forza al Manchester City potrebbe lasciare l’Inghilterra e le sue dichiarazioni ad un quotidiano belga non hanno fatto altro che alimentare queste voci. Lo stesso De Bruyne ha infatti ammesso come due anni senza Champions League sarebbero troppi, considerando la sua fame di vittorie.

Il Manchester City è stato squalificato da tutte le competizioni europee per due anni e il club inglese ha presentato ricorso al TAS. Nel caso in cui dovesse essere confermata la squalifica, De Bruyne non ha intenzione di non poter provare a vincere la Champions per due anni.

Inoltre, ciò che fa sognare i tifosi bianconeri su un suo possibile approdo a Torino sono le parole rilasciate proprio dal belga in un’intervista rilasciata lo scorso mese. In Aprile, De Bruyne rivelò come gli sarebbe piaciuto poter giocare con Cristiano Ronaldo un giorno.

Parole che fanno da assist alla Juventus che ha messo nel mirino il giocatore. L’ostacolo più grande è il costo del cartellino di De Bruyne che si aggira attorno ai 100 milioni di euro, per non parlare del suo ingaggio.

De Bruyne piace moltissimo in Europa, essendo uno dei centrocampisti più completi al mondo, ma la Juventus ha le carte in regola per poterlo portare a casa. Un vero e proprio colpaccio di mercato che potrebbe essere finanziato da alcune cessioni importanti come quelle di Pjanic ed Higuain.

