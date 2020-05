Calciomercato Juventus: Higuain tra Atletico Madrid e River Plate

L’Atletico Madrid si è interessato ad Higuain e nei prossimi giorni potrebbe esserci i primi contatti con la Juventus. C’è anche il River Plate sulle tracce del Pipita, con il club argentino che sogna un clamoroso ritorno in patria del giocatore.

Nonostante le parole di Paratici a Sky, il futuro di Gonzalo Higuain sembra ormai deciso, con l’argentino che dovrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Secondo quanto riportato da Don Balon, per il Pipita si sarebbe fatto sotto l’Atletico Madrid.

I Colchoneros stanno cercando un giocatore che possa sostituire Diego Costa ed in lista oltre ad Edinson Cavani ci sarebbe anche Higuain. Il trasferimento del Pipita a Madrid, sponda Atletico, sarebbe un vero smacco per i tifosi del Real dopo che Higuain ha vestito la maglia blanca per sei anni.

Non ci sono stati ancora contatti tra la Juventus e l’Atletico Madrid ma, sempre secondo quanto riportato da Don Balon, le due squadre potrebbero sentirsi molto presto per trattare. L’Atletico spera di riuscire a convincere la Juventus con meno di 25 milioni, approfittando anche del contratto in scadenza del giocatore.

Su Higuain, però, non c’è solo l’Atletico Madrid ma anche il River Plate che sogna in un suo clamoroso ritorno. Di tale ipotesi se n’è parlato negli scorsi giorni e se all’inizio sembrava impossibile pensarlo, oggi non è più così.

Ad aprire le porte ad Higuain ci ha pensato proprio il ds del River Francescoli che ha dichiarato come per lui le porte sono aperte. Francescoli, però, ha anche rivelato quali sono le intenzioni del Pipita al momento: “Oggi vuole rispettare il contratto con la Juventus, vediamo che decisioni prenderà in futuro”.

La situazione è tutta in divenire e molto dipenderà dunque dalla volontà di Higuain. Il Pipita dovrà scegliere se restare in bianconero o andare all’Atletico per continuare a giocare a grandi livelli, oppure tornare in patria e chiudere così il cerchio di una carriera costellata di successi.

