Calciomercato Juventus: Greenwood o Nico Williams se parte Chiesa

L’esultanza di Chiesa dopo il gol

Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus. Il figlio d’arte impegnato ad Euro 2024 con la maglia azzurra, con un contratto in scadenza nel 2025 non è ritenuto indispensabile dal nuovo tecnico Tiago Motta. Per questo motivo la società bianconera, anche in considerazione di una trattativa di rinnovo complicata, domanda ed offerta molto distanti, lo ritiene una pedina di calciomercato per raggiungere altri giocatori.

Il calciomercato della Juventus sta decollando grazie l’abilità di Cristiano Giuntoli di inserire contropartite, oltre al solito cash, per accontentare le richieste di Tiago Motta. L’affare Douglas Luiz in dirittura d’arrivo dovrebbe concludersi secondo Sky Sport con l’esborso di 25 milioni di euro, più l’inserimento di Barrenechea e Iling Junior per raggiungere la richiesta dell’Aston Villa di 50 milioni di euro.

Se la Juventus dovesse sacrificare Federico Chiesa, Giuntoli potrebbe intavolare una trattativa di calciomercato con il Manchester United per arrivare a Greenwood, valutato dai Red Devils 50 milioni di euro. L’attaccante inglese, quest’anno in prestito al Getafe, avrebbe, secondo la Gazzetta dello Sport, già raggiunto un accorso di massima con il club bianconero.

Ma la pedina Chiesa, richiesto anche dal Bayer Monaco e dalla Roma, potrebbe portare nuova liquidità per raggiungere un giovane di grande prospettiva, che sta facendo meraviglie ad Euro 2024: Nico Williams. Il gioiello dell’Athletic Bilbao secondo Sport Mediaset avrebbe una clausola rescissoria intorno a 58 milioni di euro. Una cifra alta anche per le casse bianconere, ma il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli è consapevole che per ritornare a vincere è necessario fare sacrifici.

