Calciomercato Juventus: fatta per Rugani al Rennes. Celtic su De Sciglio

La Juventus ha trovato l’accordo con i francesi del Rennes per la cessione in prestito di Daniele Rugani. Nel frattempo, il Celtic ha messo gli occhi su De Sciglio e potrebbe esserci un’offerta ufficiale nelle prossime ore da parte del club scozzese.

Mancano solo tre giorni alla fine del mercato e la Juventus si sta muovendo freneticamente per sistemare gli ultimi esuberi prima della chiusura. Nella serata di ieri, i bianconeri sono riusciti a trovare l’accordo con il Rennes per la cessione di Daniele Rugani.

L’ex difensore dell’Empoli non rientra nei progetti di Pirlo e la Juventus ha speso l’intera sessione di mercato per trovare un acquirente. Alla fine a spuntarla è stata l’attuale capolista di Ligue 1 che ha battuto la concorrenza di Valencia e Newcastle, anch’esse interessate al calciatore.

Rugani ha già detto si al trasferimento e volerà in Francia tra oggi e domani per completare gli ultimi dettagli. Il difensore azzurro si trasferirà al Rennes in prestito oneroso fissato ad 2 milioni di euro, con ingaggio interamente pagato dal club francese, senza diritto di riscatto.

Nel Rennes, come confermatogli dall’allenatore Julen Stephan, Rugani sarà un punto fermo della squadra e disputerà anche la Champions League, cosa da non sottovalutare nell’anno che porta agli europei. Mettendosi in mostra anche in Europa, in oltre, per la Juventus ci saranno più possibilità di venderlo il prossimo anno e di monetizzare.

Altro giocatore in partenza e che potrebbe lasciare la Juventus nelle ultimissime ore di mercato è Mattia De Sciglio. Al momento non sono pervenute offerte ufficiali sulla scrivania bianconera, ma il Celtic ha mostrato interesse per l’ex Milan e nelle prossime ore potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS