Calciomercato Juventus: Emre Can verso il Borussia Dortmund

Emre Can, sempre più ai margini del progetto di Sarri, è deciso a lasciare la Juventus già a Gennaio. Sul calciatore tedesco c’è il forte interesse del Borussia Dortmund che ha scavalcato l’Everton.

Sembra stia per essere scritta la parola fine alla storia tra la Juventus ed Emre Can. Dopo un anno e mezzo in maglia bianconera, il tedesco è vicino a lasciare i bianconeri in questa sessione di mercato.

Emre Can ha avuto pochissime possibilità di mettersi in mostra in questa stagione, e non solo a causa degli infortuni. Sarri lo ha impiegato pochissimo fin qui ed è finito all’ultimo posto nelle scelte del tecnico toscano, con il tedesco che ha espresso più volte il suo malcontento per il poco minutaggio concessogli.

Su di lui c’era l’interesse dell’Everton, ma il club inglese ha effettuato solo dei sondaggi per il giocatore, senza far pervenire sulla scrivania della Juventus un’offerta ufficiale. Più deciso ad agire in questo senso è il Borussia Dortmund che è intenzionato a rafforzare il proprio centrocampo.

I gialloneri potrebbero formulare un’offerta ufficiale alla Juventus nelle prossime ore e ci sarebbe già il consenso di Emre Can al trasferimento. Il giocatore tornerebbe molto volentieri nel suo paese natale e sarebbe pronto a decurtarsi lo stipendio pur di tornare a giocare a calcio.

Per lasciar andar via Emre Can, la Juventus vorrebbe almeno 30-35 milioni di euro, mentre il Dortmund è pronto ad offrire almeno 20 milioni di euro. Offerta che potrebbe non bastare ai bianconeri che vorrebbe ricavare il massimo da questa cessione.

Tuttavia, a favore del Borussia Dortmund, è la volontà del calciatore di lasciare Torino. Consapevole di non poter trattenere un giocatore scontento in rosa, la Juventus potrebbe trovarsi costretta ad accettare l’offerta del club giallonero, qualunque essa sia.

La situazione potrebbe risolversi nei prossimi giorni, considerando che manca poco alla fine del mercato. Emre Can è sempre più vicino a lasciare Torino.

