Calciomercato Juventus: Douglas Costa piace al Wolverhampton, ma possibile scambio con Dembele col Barcellona

Il Wolverhampton è interessato a Douglas Costa, ma la Juventus vorrebbe inserire il brasiliano in un possibile scambio con il Barcellona per portare Ousmane Dembelé. I due giocatori non rientrano nei progetti dei rispettivi club e sembrano aver la valigia pronta.

Risolta la questione attaccanti con l’arrivo di Alvaro Morata, per la Juventus è tempo di tornare a pensare agli esuberi. Se per Khedira ci vorrà ancora un po’ di tempo per la rescissione del contratto e De Sciglio dovrebbe restare a Torino, chi potrebbe lasciare la Contiassa è Douglas Costa che ha molto mercato in Inghilterra.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, oltre al già noto interesse del Manchester United, ci sarebbe anche l’interesse del Wolverhampton. Il club inglese sta facendo un mercato importante e l’esterno d’attacco brasiliano sarebbe la ciliegina sulla torta, un colpo che rafforzerebbe non poco un reparto offensivo già di tutto rispetto.

Al momento non ci sono stati ancora dei contatti ufficiali né con il Wolves né con il Manchester United e la Juventus potrebbe inserire Douglas Costa in uno scambio. I bianconeri potrebbero presto tornare a parlare con il Barcellona e proporre ai catalani un nuovo scambio dopo quello tra Pjanic ed Arthur di qualche mese fa.

Alla Juventus interessa molto Ousmane Dembelé che sembra fuori dai progetti di Ronald Koeman e ci potrebbe essere anche uno scambio di prestiti. Tuttavia, entrambe le società vogliono monetizzare ed ecco perché stanno cercando di piazzare i due giocatori da qualche parte.

Nel caso in cui non dovessero riuscire a venderli ad altre società, le due squadre darebbero il via ad una nuova trattativa, cercando di ricavare comunque qualcosa a livello economico. Difficile, ma non impossibile, che i due giocatori possano anche restare nei loro attuali club, rinviando il tutto a Gennaio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS