Calciomercato Juventus: Koopmainers sempre più ad un passo dopo la firma di Lazar Samardzic con l’Atalanta.

Calciomercato Juventus: cifre e dettagli colpo Koopmeiners, liberato da Samardzic all’Atalanta.

Sono ore caldissime di calciomercato in casa Juventus, con i bianconeri che dopo gli ultimi sviluppi di mercato in casa Atalanta che hanno portato all’arrivo alla corte di Gasperini di Lazar Samardzic per una cifra complessiva di 25 milioni di euro (21 più 4 di bonus) hanno finalmente la possibilità di affondare il Teun Koopmainers. Il profilo del centrocampista olandese è da molto tempo, infatti, in cima ai pensieri del Ds bianconero, Cristiano Giuntoli, il quale ha oramai da tempo trovato l’accordo con il calciatore sulla base di un quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione.

Il problema fin qui però, è stato che l’Atalanta e la Juventus non sono mai riuscite a trovare un’intesa economica con la prima, inoltre, che avrebbe considerato gioco sporco quello dei bianconeri di accordarsi prima con il calciatore. Nelle scorse settimane c’era stata una brusca frenata nella trattativa tra i club e lo stesso Koopmainers era stato messo fuori rosa dalla dea in attesa di nuovi sviluppi di mercato. Sviluppi che sono arrivati nelle ultime ore quando i bergamaschi hanno finalmente individuato il potenziale sostituto dall’olandese, prelevando Lazar Samardzic dall’Udinese.

Adesso, infatti, la Dea sembra essere molto più predisposta a lasciar partire il proprio centrocampista, ma con il particolare che non verranno fatti favoritismi sulla base economica, la quale resterà ferma alla richiesta di 60 milioni di euro. Nelle ultime ore i colloqui sarebbero diventati incessanti tra i due club e la sensazione e che si possa arrivare ad una fumata bianca adottando la formula di un pagamento dilazionato in più anni con i bianconeri che verserebbero subito 20 milioni di euro alla Dea e altri 40 nelle successive 2 stagioni. Una formula non del tutto apprezzata in casa Atalanta, ma che ad oggi sembra essere l’unica via praticabile per far sì che la telenovela Koopmainers possa definitivamente concludersi. Con l’acquisto dell’olandese, la Juventus andrebbe definitivamente a completare il proprio reparto di centrocampo, per poi potersi dedicare agli ultimi puntellamenti tra attacco e difesa, con i colpi Kalulu e Nico Gonzalez che attendono un affondo.

