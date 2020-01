Calciomercato Juventus: bloccato Chong del Manchester United

La Juventus ha bloccato il giovane talento del Manchester United Tahith Chong per la prossima estate. L’olandese non ha rinnovato con lo United ed arriverà a parametro zero.

Altro colpo in prospettiva per la Juventus, sempre attenta quando si parla di giovani. I bianconeri hanno ormai in pugno Tahith Chong del Manchester United.

Il giocatore olandese, originario di Curaçao, è uno dei talenti più cristallini del settore giovanile dello United e la Juventus ha subito fiutato il colpo come fece qualche anno fa prendendo Pogba.

Il contratto di Chong scadrà quest’estate ed il giocatore, assieme al suo entourage, ha rifiutato tutti i tentativi dello United di fargli rinnovare il contratto. La Juventus stava seguendo il giocatore da un bel po’ e come riportato Sportmediaset i bianconeri avrebbero prenotato il giocatore per Giugno.

Esterno destro classe 1999, Chong è stato accostato anche all’Inter in passato, ma la Juventus sembra avere ormai in mano in calciatore. Dall’Inghilterra, parlano di una super offerta da parte dei bianconeri che avrebbero messo sul piatto più di due milioni a stagione.

Dopo Pogba, la Juventus è pronta a fare un nuovo sgarbo al Manchester United. La società inglese, tuttavia, non ha intenzione di arrendersi e proverà fino alla fine a convincere Chong. Al momento, però, il giocatore sembra destinato a vestire bianconero la prossima stagione.

