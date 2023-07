Calciomercato Juventus: Bayern Monaco su Szczesny, che può liberare Sommer all’Inter

Calciomercato Juventus: Il Bayern Monaco si fionda su Szczesny, via libera per Sommer all’Inter?

Il calciomercato dei portieri ha ancora molto da regalarci in questa sessione estiva, questa volta la protagonista è la porta del Bayern Monaco, che è alla ricerca di un profilo esperto ed affidabile da piazzare tra i propri pali. Non è una novità che i bavaresi sono in stretto contatto da oramai un mese con l’Inter per la cessione di Yann Sommer, il quale negli ultimi giorni ha deciso di prendere una propria posizione, spingendo per il trasferimento in nerazzurro.

I bavaresi, però, non possono farsi trovare impreparati, vista anche la continua indisponibilità del capitano Manuel Neuer ancora fermo ai box per infortunio. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe sopraggiunto dalla Germania un interessamento del Bayern per il portiere della Juventus Wojciech Szczesny, il portiere polacco rappresenterebbe, infatti, l’identikit perfetto del profilo affidabile ed esperto cercato dalla società bavarese.

La trattativa per il momento sembra essere ancora in una fase embrionale, il portiere polacco ha ancora un contratto fino al giungo 2025 a questo si aggiungerebbe anche la sua volontà di essere ancora protagonista con la maglia della Juventus, ma non è da escludere che, se il Bayern dovesse presentare un’offerta di oltre 10 milioni di euro per il 33enne polacco, i bianconeri potrebbero a quel punto decidere di dare il benestare al trasferimento per poi passare la palla all’estremo difensore, per il quale i bavaresi offrirebbero 7 milioni di stipendio annui.

La posizione della Juventus

Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus – StadioSport.it

Attualmente la cessione di un portiere in casa Juventus non è tra le priorità di mercato, Giuntoli e Manna, infatti, sembrano essere orientati a dare prevalenza alle cessioni degli esuberi come Mckennie, Kean e Zakaria, ma proprio come dichiarato dal nuovo Direttore tecnico qualche settimana fa in conferenza stampa, la Juventus è aperta a qualsiasi opportunità di mercato e un’offerta oltre i 10 milioni di euro per Szczesny lo sarebbe eccome, vista anche l’età del portiere.

Inoltre, bisogna considerare che i bianconeri si troverebbero anche già l’alternativa pronta, la quale sarebbe Mattia Perin, l’estremo difensore italiano ha già dato modo di presentarsi come un portiere più che affidabile nel corso delle scorse stagioni, facendosi trovare più che pronto tutte le volte che Max Allegri ha deciso di lanciarlo come titolare proprio al posto del polacco.

Il manifestarsi di tutti questi fattori potrebbero portare al convincimento della Juventus che se dovesse decidere di dare il via libera alla cessione del polacco, fornirebbe un vero e proprio assist all’eterna rivale quale l’Inter, che si ritroverebbe ad avere strada spianata per Yann Sommer.

Gli altri nomi di portieri in orbita Bayern Monaco

Nell’orbita bavarese restano ancora vivi i nomi di altri portieri come David Raya del Brentford, per il quale la società inglese non vorrebbe scendere sotto i 40 milioni di euro, cifra ritenuta troppo esosa dalla dirigenza bavarese. Del taccuino tedesco fanno parte anche i nomi di Mamardashvili del Valencia e di Bounou del Siviglia, per il quale il Bayern non ha ancora deciso di affondare i colpi.