Calciomercato Juventus: Barcellona su De Sciglio, Bernat possibile sostituto

L’esterno ex Milan proposto ai blaugrana, i bianconeri pensano allo spagnolo del PSG.

Mattia De Sciglio

Arrivato alla Juventus nel 2017 per 12 milioni di euro, il terzino classe ’92 pupillo di Allegri, non è mai entrato interamente nei meccanismi di mister Sarri.

Vicinissimo a gennaio a vestire la maglia del Paris Saint-Germain, in uno scambio che avrebbe dovuto vedere arrivare a Torino l’esterno francese Kurzawa; il giocatore torna ad essere oggetto di mercato in uscita in casa Juventus.

Nel filo diretto di mercato che lega in questo periodo Barcellona e Torino, il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo riporta come i bianconeri avrebbero proposto al club spagnolo proprio Mattia De Sciglio.

Ecco allora che torna un nome già noto alla Continassa per sostituire il numero 2, ovvero lo spagnolo classe ‘93 Juan Bernat già vicino ai bianconeri nell’estate 2018, ora al servizio dei parigini del PSG. Però secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, sulle sue tracce c’è anche il Barcellona di Solar, in vista anche della partenza di Semedo.

