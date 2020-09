Calciomercato Juventus: assalto a Depay del Lione

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione di mercato clamorosa che vorrebbe la Juventus su Memphis Depay, giustiziere dei bianconeri nell’ultima Champions League.

La Juventus, dopo aver rescisso il contratto con Higuain, è alla ricerca di un nuovo numero 9 e secondo voci di mercato provenienti dalla Spagna i bianconeri hanno messo nel mirino Memphis Depay.

Secondo quanto riportato dal noto sito Don Balon, la Juventus è molto interessata a colui che l’ha eliminata dalla Champions ed avrebbe cambiato i propri piani di mercato. Nel caso in cui riuscissero a prendere l’olandese, i bianconeri rinuncerebbero a Luis Suarez il cui futuro sarebbe poi tutto da decifrare.

Sempre stando a quanto scritto dal sito spagnolo, l’uruguaiano potrebbe restare al Barcellona fino alla scadenza del suo contratto, vale a dire fino a Giugno 2021. Una soluzione che di certo non sarebbe gradita ai blaugrana che vorrebbero liberarsi di Suarez quanto prima, non rientrando nei piani di Koeman.

Il tecnico olandese vorrebbe proprio Depay come sostituto dell’uruguaiano e secondo Don Balon la Juventus potrebbe beffare la squadra catalana. I bianconeri starebbero addirittura preparando un’offerta ufficiale per il giocatore olandese da far recapitare sulla scrivania del Lione.

Una notizia clamorosa e che, al momento, non ha trovato riscontri e non si registrano dietrofront da parte della Juventus. I bianconeri vogliono solo Luis Suarez, con l’attaccante che non è stato convocato per la prima amichevole del Barcellona. Un indizio che può dire molto su quello che sarà il futuro del Pistolero, destinato a dipingersi di bianconero.

