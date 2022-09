Calciomercato Juventus: la società bianconera ha trovato l’accordo con il Liverpool per il trasferimento del centrocampista brasiliano.

La Juventus è pronta a formalizzare la trattativa in uscita più attesa quella di Arthur. Sbarcato a Torino nell’ estate del 2020, nella trattativa di scambio di cartellini tra Juventus e Barcellona dei rispettivi tesserati Arthur e Pjanic, valutati all’epoca entrambi 70 milioni di euro, il giocatore non ha mai lasciato il segno. La sua esperienza a Torino può considerarsi, infatti, un vero e proprio flop. Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, è considerato un vero e proprio esubero, non riuscendo di fatto mai a trovare spazio per giocare e non godendo della fiducia dell’allenatore.

La società bianconera, dunque, proprio nelle ultime ore avrebbe trovato un accordo con il Liverpool di Klopp che è alla ricerca di un sostituto di Thiago Alcantara e avrebbe individuato nel brasiliano il profilo più adatto. La trattativa è stata intavolata sulla base del prestito. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore dovrebbe svolgere le visite mediche già nel pomeriggio.

Calciomercato Juventus: Arthur ceduto al Liverpool

Difficile pensare però che la Juventus possa mettere a segno altri colpi in entrata dopo una campagna acquisti eccellente e con gli ultimi due arrivati Milik e Paredes, che di fatto dovrebbero aver concluso il calciomercato Bianconero.