Calciomercato Juventus: anche il Milan su Rugani

Non solo sirene inglesi per Rugani in questa sessione di mercato. Anche il Milan è interessato al centrale difensivo che sta trovando poco spazio nella Juventus.

Come annunciato ieri da Paratici, la Juventus non farà movimenti in entrata in questa sessione ed ha blindato alcuni calciatori come Demiral ed Emre Can. Resta invece ancora incerto il futuro di Daniele Rugani.

L’ex difensore dell’Empoli è ai margini del progetto di Sarri, nonostante il tecnico abbia sempre stimato il giocatore classe 1994 e potrebbe trovarsi una nuova squadra a Gennaio. Su di lui ci sono alcune squadre della Premier League come Arsenal e Leicester, ma non sono le uniche.

Nelle ultime ore, infatti, va registrato un ritorno di fiamma del Milan, con i rossoneri che hanno deciso di virare sul difensore bianconero viste le difficoltà nell’arrivare a Todibo.

Rispetto a Demiral, per il quale la Juventus chiedeva un minimo di 35 milioni di euro, per Rugani il Milan avrebbe più chance, con i bianconeri disposti ad accettare una cifra vicino ai 20 milioni di euro.

Il Milan potrebbe decidere di voler impostare la trattativa allo stesso modo di quella per Todibo, vale a dire ad un prestito con diritto di riscatto. Bisognerà vedere, però, se la Juventus sarà d’accordo ad impostare la trattativa su questa base o vorrà ricavare qualcosa subito.

