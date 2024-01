Calciomercato Juventus, Allegri libera Kean: prestito secco all’Atletico Madrid

Moise Kean potrebbe proseguire la stagione all’Atletico Madrid. La Juventus e mister Allegri avrebbero dato il via libera per un prestito secco: accordo ad un passo.

La Juventus sembrerebbe intenzionata a salutare nuovamente, Moise Kean. L’attaccante bianconero in questa stagione non ha brillato, solo 12 presenze e nessuna rete, ma soprattutto non scende in campo dal match dello scorso dicembre contro il Napoli, per via di un infortunio alla tibia.

Per mister Allegri, considerando l’esplosione di Yildiz, Kean non è più la prima scelta, anche perché la vecchia signora in attacco si può permettere Vlahovic, Milik e Chiesa, un parco attaccanti di primissimo livello, non da scudetto, ma sufficiente per ritornare in Europa.

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus avrebbe trovato l’accordo con l’Atletico Madrid. Kean per non perdere la maglia azzurra in vista dell’Europeo, su consiglio del suo entourage sembrerebbe entusiasta di questa nuova destinazione.

Kean via dalla Juventus: ad un passo dall’Atletico Madrid al posto di Correa

La sincerità e la spontaneità di Allegri alla fine hanno fatto riflettere l’entourage di Kean. Il rischio concreto di avere un basso minutaggio, porterebbe inevitabilmente a perdere anche la maglia della nazionale. Per il prossimo futuro, la Juventus avrebbe trovato una soluzione.

Prestito secco, questa la formula alla quale la Juventus ha già dato il via libera per liberare Kean per il resto della stagione all‘Atletico Madrid. Il passaggio dalla vecchia signora ai colchoneros potrebbe avvenire nei prossimi giorni. La fumata bianca è molto vicina, manca solo da definire gli ultimi dettagli.

L’Atletico Madrid, secondo Tuttosport, dovrebbe cedere a breve Correa all’Al Ittihad in Arabia Saudita. A quel punto Kean potrebbe volare di nuovo all’estero, dopo l’esperienze all’Everton e al PSG.

⚪️🔴Moise Kean vicino al trasferimento in prestito all'Atletico Madrid



🤔La Juve fa bene a privarsi del 23enne? pic.twitter.com/kJkFoFC3Ei — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 18, 2024