Calciomercato Juventus estate 2022: tutti gli acquisti e le cessioni dei bianconeri durante il mercato estivo con la rosa titolare aggiornata.

Si conclude positivamente il mercato della Juventus. La squadra di Max Allegri può dirsi sicuramente più rafforzata rispetto allo scorso anno, quando finì quarta nella classifica finale. Tra gli acquisti che hanno infiammato il cuore dei tifosi bianconeri c’è sicuramente quello di Ángel Di María che ha già fatto vedere le sue qualità segnando all’esordio nel match con il Sassuolo. L’argentino è stato acquistato a parametro zero e può considerarsi un vero affare.

Un grande ritorno anche quello di Paul Pogba dal Manchester United, anche lui da svincolato. Un ritorno che, però, è stato davvero infausto. Un infortunio lo ha costretto a stare ai box e per il francese non c’è stato ancora il suo esordio in campionato. Colpo anche a difesa con Gleison Bremer. Il difensore del Torino sembrava destinato ormai da tempo all’Inter.

La Juve, prepotentemente, si è inserita nella trattativa riuscendo a strappare il giocatore ai nerazzurri per circa 50 milioni di euro. Premiato come il miglior difensore della scorsa stagione, Bremer sta già dimostrando le sue qualità tanto che la Juve in quattro giornate ha preso solamente una rete. Al fianco di Leonardo Bonucci, la Vecchia Signora può vantare un ottimo reparto difensivo.

La Juve ha acquistato anche Filip Kostić dell’Eintracht di Francoforte per 15 milioni di euro più 2 di bonus. Mercato in entrata stravolto anche nelle ultime giornate. In maglia bianconera è arrivato anche Arek Milik. L’attaccante ex Napoli è stato preso in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro più eventuali bonus che entreranno nelle casse del Marsiglia.

Il polacco si è subito presentato bene, segnando il 2-0 nell’ultima sfida contro lo Spezia. L’ultimo giocatore in entrata è stato Leandro Paredes dal PSG. L’ex di Roma ed Empoli è arrivato in prestito con diritto di riscatto per una cifra che non supera i 28 milioni. Tanti colpi, però, anche in uscita.

Uno ormai dichiarato era Paulo Dybala, alla Roma, ma anche Matthijs de Ligt, venduto al Bayern Monaco per la cifra monstre di 67 milioni più 10 di bonus. Anche Federico Bernardeschi e Giorgio Chiellini che hanno scelto il Nord America (rispettivamente Toronto e Los Angeles Galaxy) per concludere le loro carriere. L’ultima cessione, invece, è stata quella di Denis Zakaria in prestito al Chelsea per la cifra di 35 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, acquisti e cessioni

Acquisti

Pogba (Manchester United, S), Di María (Psg, S), Bremer (Torino, D), Kostić (Eintracht Francoforte, D), Milik (Marsiglia, P), Paredes (Psg, P), Cambiaso (Genoa, D), Rovella (Genoa, FP), Fagioli (Cremonese, FP), Gatti (Frosinone, FP), Ihattaren (Ajax, FP), Pjaca (Torino, FP), Mandragora (Torino, FP), Dragusin (Salernitana, FP), Brunori (Palermo, FP), Frabotta (Verona, FP), Ramsey (Rangers, FP), Ranocchia (Vicenza, FP), Kastanos (Salernitana, FP), Vrioni (WSG Swarowski Tirol, FP)

Cessioni

De Ligt (Bayern Monaco, D), Dybala (Roma, S), Bernardeschi (Toronto, S), Chiellini (Los Angeles FC, S), Demiral (Atalanta, R), Frabotta (Lecce, P), Morata (Atletico Madrid, FP), Mandragora (Fiorentina, D), Vrioni (New England Revolution, D), De Winter (Empoli, P), Dragusin (Genoa, P), Cambiaso (Bologna, P), Brunori (Palermo, D), Ranocchia (Monza, P), Ramsey (RES), Kastanos (Salernitana, D), Pellegrini (Eintracht Francoforte, P), Rovella (Monza, P), Pjaca (Empoli, P), Arthur (Liverpool, P)

Juventus, la rosa

PORTIERI: Wojciech Szczesny, Mattia Perin, Carlo Pinsoglio

DIFENSORI: Gleison Bremer, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, Alex Sandro, Federico Gatti, Mattia De Sciglio, Danilo

CENTROCAMPISTI: Juan Cuadrado, Manuel Locatelli, Paul Pogba, Fabio Miretti, Adrien Rabiot, Weston McKennie, Leandro Paredes

ATTACCANTI: Dušan Vlahović, Ángel Di María, Filip Kostić, Federico Chiesa , Arek Milik, Kaio Jorge, Moise Kean

Formazione Juventus 2022-23

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Pogba; Di María, Vlahović, Kostić.