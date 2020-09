Calciomercato Juventus: accordo con Suarez!

La Juventus ha trovato l’accordo economico con Luis Suarez per il suo passaggio in bianconero. L’uruguaiano adesso deve rescindere con il Barcellona per aggregarsi alla sua nuova squadra.

Colpo di mercato vicinissimo per la Juventus che ha messo le mani su Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano, in rottura con il Barcellona, ha dato la sua disponibilità al trasferimento bianconero e la Juventus ha trovato già un principio d’accordo con il calciatore

Come riportato ieri sera nella trasmissione di Sky “Calciomercato – L’ Originale” da Gianluca Di Marzio, la Juventus ha fatto passi molto concreti nella trattativa che dovrebbe portare Suarez a Torino. I bianconeri si sono accordati con Suarez sia sull’ingaggio che sulla durata del contratto ed ora si aspetta solo il via libera da Barcellona.

Ora tocca a Suarez che dovrà trovare un accordo con il club catalano per la rescissione consensuale del contratto. L’uruguaiano chiedeva una buonuscita molto alta, ma avendo ora trovato un accordo con la Juventus potrebbe abbassare le sue pretese per poter firmare con il suo nuovo club.

Una trattativa, questa, iniziata qualche giorno fa con il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved che aveva contattato Suarez telefonicamente. Il vice-presidente bianconero è un grande estimatore dell’attaccante uruguaiano ed è riuscito a strappare il gradimento del giocatore per un trasferimento a Torino.

Una volta che Suarez avrà rescisso il suo contratto con il Barcellona, la firma con la Juventus sarà davvero ad un passo, con i tifosi che hanno subito mostrato il loro entusiasmo via social. L’arrivo di Suarez chiuderebbe le porte all’arrivo di Dzeko, messo in stand-by dalla Juventus anche perché Napoli e Roma non sono riuscite a trovare un accordo per lo scambio Milik-Under.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS