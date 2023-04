Calciomercato Inter: Vicario se parte Onana

Calciomercato Inter: Onana sempre più verso il Chelsea, come suo sostituto il club nerazzurro starebbe pensando a Guglielmo Vicario dell’Empoli, attualmente valutato sui 20 milioni di euro.

L’Inter sembra essere già orientata sul prossimo calciomercato in arrivo. Come orami risaputo, il club di Appiano Gentile, nonostante la stagione straordinaria in Champions League, necessita della vendita di almeno un pezzo pregiato, per riequilibrare il proprio deficit bancario. Sulla lista delle cessioni nerazzurre il nome di Andrè Onana potrebbe essere quello più indiziato, proprio il portiere camerunense era arrivato la scorsa estate a parametro zero dall’Ajax e dopo un primo periodo di ballottaggio con Handanovic, si è ritagliato una maglia da titolare, mettendo in mostra prestazioni di alto livello che hanno fatto scaturire l’Interesse di tanti club europei.

Tra i più interessati sembra esserci proprio il Chelsea, che starebbe pensando seriamente di ingaggiare il portiere camerunense ufficializzando una proposta da 40 milioni di euro all’Inter. Una proposta che difficilmente verrebbe declinata dalla società nerazzurra, che con ciò riuscirebbe ad attingere ad una grandissima plusvalenza, facendo rifiatare le proprie casse.

Come potenziale sostituto in caso di decollo della trattativa, l’Inter starebbe pensando a Guglielmo Vicario dell’Empoli, attualmente valutato sui 20 milioni dal club toscano. Vicario è stato di fatto una pedina fondamentale dell’Empoli in questa stagione e, attraverso le sue straordinarie parate, ha permesso al club toscano di ambire in maniera molto più agevole al traguardo salvezza.