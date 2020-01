Calciomercato Inter, tabella trasferimenti Gennaio 2020: acquisti e cessioni

Ecco tutte le operazioni effettuate dall’Inter in entrata e in uscita, con acquisti e cessioni, cifre e dettagli, nella sessione invernale di Gennaio 2020 di calciomercato

Lottare fino alla fine per lo Scudetto, un mantra che aveva bisogno di una campagna trasferimenti da top club. L’Inter non ha deluso le aspettative, accontentando le richieste di Antonio Conte, tra l’altro attraverso pubbliche invettive, risultando una delle protagoniste assolute in questo mese di Gennaio 2020 nella sessione invernale di calciomercato.

Non è arrivata una punta, ma sicuramente i nerazzurri hanno piazzato il colpo più importante in assoluto, accontentando il Tottenham e acquistando Christian Eriksen per 20 milioni di euro.

Solo colpi importanti per l’Inter, che ha potuto finanziare l’acquisto del fuoriclasse danese con la cessione di Gabigol, riscattato dal Flamengo per 17 milioni di euro più bonus, e, soprattutto, con la cessione di Matteo Politano al Napoli in prestito con obbligo di riscatto, per una cifra totale pari a 23 milioni di euro.

Ma i nerazzurri non si sono limitati a Eriksen, visto che sempre dall’Inghilterra e dalla Premier League, il dg Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio hanno acquistato Ashley Young e Victor Moses.

L’ex vice capitano del Manchester United è arrivato a titolo definitivo per 1,5 milioni di euro più bonus, mentre l’esterno nigeriano è stato fortemente voluto da Conte, che lo ha avuto al Chelsea, in prestito secco con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Sono arrivati due esterni perché l’Inter ha ceduto due esterni: Valentino Lazaro e Federico Dimarco. L’austriaco ha lasciato i nerazzurri dopo solo sei mesi firmando con il Newcastle in prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni di euro, più bonus, mentre il giovane italiano è andato a giocare in prestito al Verona.

Infine, il Genoa ha rispedito Ionut Radu all’Inter, che ha proceduto a cederlo in prestito al Parma, che era alla disperata ricerca di un nuovo portiere dopo l’infortunio del proprio titolare.

Ecco l’elenco degli acquisti e cessioni ufficiali:

ACQUISTI

Christian Eriksen, centrocampista, Tottenham, definitivo

Ashley Young, centrocampista, Manchester United, definitivo

Victor Moses, centrocampista, Chelsea, prestito

CESSIONI

Gabigol, attaccante, Flamengo, definitivo

Matteo Politano, attaccante, Napoli, prestito oneroso con obbligo di riscatto

Valentino Lazaro, centrocampista, Newcastle, prestito con diritto di riscatto

Federico Dimarco, difensore, Verona, prestito

Ionut Radu, portiere, Parma, prestito

