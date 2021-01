Calciomercato Inter: sondaggi Ajax e Wolverhampton per Eriksen

Christian Eriksen sempre più al centro delle voci di mercato in questa sessione invernale. Dopo l’interesse del PSG, da registrare i sondaggi del suo ex club, l’Ajax, e i lupi inglesi del Wolverhampton.

Il mercato invernale dell’Inter ruota attorno al principe di Danimarca, Christian Eriksen. Mai scattato il feeling con Conte e con il calcio italiano, ora il danese vede sempre più vicino l’addio ai nerazzurri, dopo solo un anno. Solo 8 le partite in campionato quest’anno, d cui 4 partendo negli undici titolari.

Il talento cristallino di Eriksen meriterebbe di essere mostrato in vetrina. La dirigenza nerazzurra ha ben compreso la situazione legata al numero 24 e ha già fatto sapere come il giocatore sia ormai fuori dal progetto dell’Inter.

Il nerazzurro Christian Eriksen al centro del mercato dell’Inter. Foto — Profilo Twitter Christian Eriksen

Ora vanno trovati gli acquirenti giusti e le formule di trasferimento più vantaggiose. Non semplice come prospettiva, data la contrazione economica mondiale (non solo nel calcio) e la difficoltà di tutti i maggiori club ad affrontare spese esorbitanti.

Sempre in piedi l’ipotesi di scambio con il PSG per Paredes, adesso si registrano i sondaggi effettuati dall’Ajax, club che ha lanciato Eriksen nel grande calcio, dal 2010 al 2013, poi il passaggio al Tottenham, e dal Wolverhampton.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, le indiscrezioni hanno trovato conferme. Si aspettano dei passi in avanti dei due club per capire quali siano le loro reali intenzioni e le offerte da far arrivare ai vertici nerazzurri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS