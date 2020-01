Calciomercato Inter: sogni Eriksen e Aubameyang?

Si è ufficialmente aperta la sessione invernale di calciomercato, che resterà attiva fino al 31 gennaio 2020. Dopo aver perso l’obiettivo Kulusevski (approdato per 44 milioni alla Juventus), l‘Inter prova a rilanciarsi per cercare il colpo di mercato, anche in prospettiva estiva. Nerazzurri inseriti nella corsa per Christian Eriksen del Tottenham e idea Pierre-Aumeric Aubameyang dell’Arsenal per l’estate.

Dopo la delusione Dejan Kulusevski, obiettivo dichiarato dell’Inter ma soffiato ai nerazzurri dal blitz lampo della Juventus che ha offerto all‘Atalanta ben 35 milioni + 9 di bonus per accapararsi il talento svedese, l’Inter vira su altri obiettivi di mercato, seppur difficili e costosi.

Uno su tutti è Cristian Eriksen, il più appetibile parametro 0 di questa stagione. Il fuoriclasse danese come è risaputo, è in scadenza di contratto col Tottenham a giugno 2020 e non ha intenzione di rinnovare col club inglese. Da questo mese quindi, il giocatore può accordarsi a 0 con qualunque altra squadra per giugno, pagando solo il costo dell’ingaggio.

Da qui la mossa nerazzurra: l’Inter vorrebbe anticipare l’arrivo di Eriksen già a gennaio e bruciare la folta e nobile concorrenza (su di lui tutti i maggiori club europei), offrendo una cifra attorno ai 28 milioni al Tottenham, che almeno incasserebbe denaro fresco dalla cessione del giocatore, invece di perderlo gratis in estate.

L’operazione è difficile, soprattutto per la concorrenza spietata, con il PSG che pare abbia offerto un ingaggio monstre di 12 milioni al giocatore e il Real Madrid, da sempre interessato al 10 del Tottenham. Nulla di definito e ancora molti rumours, la certezza è che l’Inter è dentro la corsa per Eriksen.

Di oggi invece l’interesse nerazzurro per Aubameyang, attaccante classe 1989 in forza all‘Arsenal. Per gennaio è impossibile, ma i discorsi potrebbero riaprirsi in estate, se il giocatore esprimesse il desiderio di andare via e se l’Arsenal non dovesse centrare il piazzamento Champions nella prossima stagione. Arrivato nel gennaio 2018, Aubameyang ha un contratto in scadenza giugno 2021 e un costo di cartellino importante (70 milioni di euro), ma la richiesta potrebbe abbassarsi nei prossimi mesi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA