Calciomercato Inter: smacco Kulusevski, l’Inter ora sfida la Juve per Pogba

Il primo vero duello di mercato stagionale tra Juventus ed Inter, che oltre a contendersi lo scudetto si scontrano spesso sul mercato è stato vinto dai bianconeri che si sono aggiudicati con una operazione lampo Dejan Kulusevski, prelevato per 35 milioni + 9 di bonus dall’Atalanta e a lungo obiettivo anche dell’Inter. Ora i nerazzurri, sono pronti a ribattere con un eventuale super colpo: secondo rumours infatti, l’Inter avrebbe chiesto informazioni per Paul Pogba, il centrocampista del Manchester United, desiderio mai nascosto della Juventus.

l’Inter medita “vendetta” se così si può dire: dopo aversi visto soffiare dai rivali il talento di Dejan Kulusevski, l’Inter è pronta a rispondere al colpo bianconero. Secondo fonti inglesi infatti, la dirigenza nerazzurra si sarebbe messa in contatto con Mino Raiola, storico procuratore di Paul Pogba, per richedere informazioni riguardo al centrocampista francese in vista dell’estate. Pogba è in rotta da tempo con il Manchester United, con cui dal suo ritorno dopo il periodo alla Juventus non ha mai esposto il suo potenziale e che lo ha visto guadagnare un solo trofeo importante in 3 anni (escludendo il Mondiale 2018 vinto con la Francia), l‘Europa League nel 2016/2017.

Per ora si tratta di fantamercato, Paul Pogba è uno dei centrocampisti più forti d’Europa e desiderio delle più grandi squadre: noto è l’affetto e la voglia di Zinedine Zidane di portarlo al Real Madrid, così come quella della Juventus, che dopo aver incassato 100 milioni dalla sua cessione, vorrebbe riportarlo al centro del progetto tecnico, sfruttando i malumori coi Red Devils. Difficile dire ad ora se la mossa dell’Inter è di puro disturbo o c’è del vero (l’operazione tra cartellino ed ingaggio si preannuncia parecchio esosa economicamente), considerato che ora all’Inter ci sono Marotta e Conte, il DS che scoprì e portò Pogba alla Juventus nel 2011/2012 e il tecnico che maggiormente ha saputo valorizzarlo.

