Calciomercato Inter: Sassuolo e Sampdoria vogliono Esposito, piace Pablo Rodriguez

L’Inter monitora la Serie B e fa le proprie valutazioni. Sembra finito il tempo per Esposito, ma potrebbe iniziare quello del giocatore del Lecce, Pablo Rodriguez.

Dal Real Madrid al Lecce, con la benedizione di sua maestà Raul Gonzalez Blanco. Questo è l’incredibile giro che ha portato il prodotto della cantera blanca, Pablo Rodriguez a vestire la maglia giallorossa del Lecce, grazie ad una trattativa di grande fattura condotta da Pantaleo Corvino.

Dopo una Youth League giocata da protagonista, l’unico rischio che Pablo Rodriguez poteva trovare nel suo cammino, era quello di doversi ambientare in un calcio difficile e ricco di fisicità come quello della Serie B italiana, ma la risposta è stata esaltante.

Un gol ogni 94 minuti e un bottino di 5 gol totali in poco meno di 11 partite, oltre che la grande capacità di rialzarsi dai momenti difficili come la positività al Covid o molteplici infortuni che hanno, comunque, condizionato la stagione.

La fragilità, appunto, potrebbe essere l’unico punto debole del 19enne che, comunque, ha il potenziale per poter diventare un grande finalizzatore.

Anche per questo, l’Inter e Beppe Marotta hanno alzato le antenne ed hanno fiutato il possibile colpo grosso. I neroazzurri sono sempre più convinti di voler imbastire una trattativa per l’acquisto del giovane spagnolo, ma prima dovranno far spazio.

L’indiziato a lasciare le fila neroazzurre lo si trova, attualmente, sempre in Serie B, precisamente in prestito al Venezia, ovvero Seba Esposito.

Alcuni club di Serie A hanno chiesto informazioni per l’acquisto del giovane italiano e, tra tutte, Sampdoria e Sassuolo sembrano in pole per potersi accaparrare il talentino azzurro.

L’Inter chiede 10 milioni, da reinvestire poi nell’opzione Pablo Rodriguez con il Lecce che potrebbe accettare una somma di denaro importante e fare plusvalenza.

Potrebbe, dunque, cambiare la linea verde dei neroazzurri.

