Calciomercato Inter: Real Madrid offre James Rodriguez per Skriniar

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: il Real Madrid vuole Skriniar e tenta di inserire James Rodriguez nella trattativa.

Che il Real Madrid sia su Milan Skriniar non è affatto una novità. Soprattutto considerando la sfrenata ricerca dei blancos nel trovare un dopo Sergio Ramos all’altezza.

Gia dall’anno scorso, infatti, la società spagnola ha più volte provato a spingere con l’Inter, che però ha sempre fatto finta di non sentire, resistendo alle forti lusinghe anche di altri top club mondiali, tra cui il Manchester City.

Ad oggi, però, stando a quanto annunciato dalla fonte spagnola diariogol.com, le cose potrebbero andare diversamente.

Il Real Madrid, infatti, starebbe pensando ad un nuovo affondo per il difensore ex Sampdoria, valutato dalla società nerazzurra non meno di 50 milioni di euro.

Sul piatto, questa volta, andrebbe un calciatore che già lo scorso anno è stato molto vicino all’Italia e al Napoli: James Rodriguez. Il tutto con un ulteriore conguaglio di 10 milioni che andrebbe ad aggiungersi ai 40 di valutazione che il Real fa di James.

Chissà se il colombiano, fuori dall’ottica di Zidane in vista della prossima stagione, potrà essere il colpo capace di far vacillare la società nerazzurra. Dalla Spagna ne sono convinti, dall’Italia un po’ meno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS