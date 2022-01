Calciomercato Inter: preso Caicedo dal Genoa

Inter, Caicedo arriva in prestito fino a giugno. Al giocatore 800.000 euro netti di ingaggio.

Sarà Felipe Caicedo l’attaccante di riserva dell’Inter fino a fine stagione. Nella serata di ieri i vertici nerazzurri hanno chiuso la trattativa con il Genoa, che dovrebbe portare a Milano una valida alternativa a Edin Dzeko.

Affare chiuso sulla base del prestito secco fino al 30 giugno, con l’Inter che si impegnerà a versare 800.000 euro netti di ingaggio al centravanti ecuadoriano.

Caicedo è sbarcato in mattinata a Milano, dove ha svolto le visite presso la clinica Humanitas. Più tardi (11:30 circa), si è recato alla sede del CONI dove ha ottenuto l’idoneità sportiva. Si attendono ora solo la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale del club, per sancire un matrimonio che durerà fino a fine stagione.

Attaccante da “zona Cesarini”, Caicedo si è dimostrato spesso prezioso nella Lazio di Simone Inzaghi, dove da subentrato ha risolto partite nei minuti di recupero. Non ultimo, il pareggio segnato alla Juventus lo scorso anno, nella gara d’andata di campionato all’Olimpico, che evitò, proprio all’ultimo secondo, la sconfitta ai biancocelesti.

Inzaghi è pronto ad accoglierlo alla corte nerazzurra, dopo che al Genoa ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione (nove presenze in campionato, una sola gara giocata per intero). Il suo compito sarà far rifiatare Dzeko, e piazzare qualche zampata decisiva delle sue, qualora l’Inter ne avesse bisogno.

Migliori Bookmakers AAMS