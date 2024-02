Calciomercato Inter: colpo su colpo in casa nerazzurra, dopo Taremi è fatta anche per Zielinski.

Calciomercato Inter: preso anche Zielinski

La dirigenza nerazzurra ha effettivamente avviato in netto anticipo la pianificazione stagionale della prossima stagione e a distanza di un paio d’ore dall’ufficializzazione del colpo Taremi, arriva anche quella di Piotr Zielinski. L’ennesimo colpo a 0 della gestione Marotta che oramai ha fatto di tale forma uno dei marchi di fabbrica del proprio operato.

Che i profili di Taremi e Zielinski erano oramai da tempo due obiettivi nerazzurri era stato ribadito in conferenza stampa anche dal DS, Piero Ausilio che insieme a Beppe Marotta è riuscito a convincere anche l’entourage del polacco grazie all’offerta economica di 4 milioni di euro a stagione per il centrocampista per 3 anni, più un’ulteriore commissione di altri 4 milioni di euro che saranno indirizzati dalla società meneghina all’agente del calciatore.

Il giocatore ha già svolto le visite mediche per il club nerazzurro per poi recarsi nella sede interista ad apporre la propria firma sul nuovo contratto valido fino al prossimo giugno 2027. Il profilo del polacco si va dunque ad aggiungere ad un pacchetto di centrocampo già più che ricco di quello interista ed andrà a sostituire numericamente l’uscita a fine campionato di Stefano Sensi.