Calciomercato Inter, piano cessioni: Skriniar, Brozovic, Nainggolan, Perisic e Lautaro Martinez

L’Inter vuole cedere Skriniar, Brozovic, Nainggolan, Perisic e Lautaro Martinez per finanziare il proprio calciomercato in entrata

Per fare grandi acquisti, nonostante un fatturato cresciuto clamorosamente in quest’ultimo anno anche grazie all’ottimo cammino in Europa League, l’Inter è costretta a liberare spazio e cedere i propri esuberi o anche sacrificare qualche giocatore importante.

In attesa di definire la situazione di Henrique Dalbert e Cristiano Biraghi con la Fiorentina, il Bayern Monaco sta trattando lo sconto con l’Inter per il possibile riscatto di Ivan Perisic sulla base di circa 15 milioni di euro, invece dei precedenti 20 milioni.

Tornerà dal prestito al Cagliari anche Radja Nainggolan, che è destinato a partire nuovamente. Anche in questo caso, la richiesta è più o meno la stessa, ma l’ingaggio elevato allontana alcune pretendenti, come la Fiorentina. Comunque, sembra difficile che possa rimanere con la conferma di Antonio Conte.

A causa della stagione molto deludente, i nerazzurri hanno deciso di sacrificare Milan Skriniar, che valuta circa 50 milioni di euro. Il difensore slovacco potrebbe rientrare nell’operazione Tanguy Ndombelè con il Tottenham.

Inter – Spal – Lautaro Martinez

Con l’arrivo sempre più probabile di Sandro Tonali dal Brescia, operazione da quasi 40 milioni tra prestito e riscatto, e i riscatti di Nicolò Barella e Stefano Sensi, 45 milioni di euro in due, l’Inter sembra disponibile ad ascoltare offerte per Marcelo Brozovic, non ritenuto incedibile, ovviamente però al prezzo giusto.

Infine, il pezzo grosso era, è e resta Lautaro Martinez. Con la rivoluzione di Ronald Koeman in atto, l’ipotesi Barcellona torna prepotentemente, ma difficilmente i catalani, così come il Manchester City, l’altra squadra interessata all’argentino, potranno pareggiare i 110 milioni di euro della clausola rescissoria.

In tal senso, l’Inter sembra disposta a ridurre le proprie pretese, arrivando addirittura ad ascoltare offerte da circa 70 milioni di euro, partendo però da almeno 80 milioni di euro di richiesta, visto che vuole registrare una grande plusvalenza e, nel caso, sostituirlo con un grande colpo.

