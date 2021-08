Calciomercato Inter: piace Weghorst

Ancora idee per l’attacco in casa Inter. Dopo Edin Džeko, potrebbe arrivare un altro attaccante per i nerazzurri e si tratterebbe di Wout Weghorst, centrale del Wolfsburg. La punta olandese potrebbe essere l’uomo in aggiunta per la nuova Inter di Simone Inzaghi. I tedeschi, però, non fanno sconti.

Serve un altro attaccante per l‘Inter. Non è di certo un segreto che dopo l’addio di Romelu Lukaku, l’Inter voglia trovare alternative. Il numero 9 lo ha già acquistato ed è Edin Džeko ma affianco al bosniaco c’è bisogno di qualche nuovo innesto. In attesa di scoprire quali sono le intenzioni di Lautaro Martínez, Beppe Marotta comincia già a girarsi intorno e sembra aver individuato un nome.

Non mancano i contendenti in lista. Si è passati da Dúvan Zapata dell’Atalanta e Joaquín Correa della Lazio che Simone Inzaghi conosce bene visto che lo ha già allenato. Non si guarda solo in Italia per l’attacco ma anche all’estero. La nuova punta potrebbe arrivare dalla Bundesliga e potrebbe trattarsi dell’olandese Wout Weghorst del Wolfsburg.

Inter, per Weghorst si chiedono 20 milioni

Attaccante olandese classe 92, è dal 2018 con la maglia dei Lupi. Dopo la buona parentesi in Olanda con l’AZ Alkmaar, il Wolfsburg lo ha acquistato per 10 milioni di euro. 54 reti in 101 presenze, questi sono i numeri di Weghorst che fanno ben sperare l’Inter. Inoltre, ha già aperto le danze in campionato perché è suo il gol della vittoria nell’esordio del Wolfsburg contro la neopromossa Bochum. Già prima aveva segnato contro il Preußen Münster in Coppa di Germania, partita poi persa a tavolino dal Wolfsburg per aver effettuato sei cambi.

Ad allenarlo c’è Mark Van Bommel che vorrebbe tenerselo con sé ma davanti ad una buona offerta se ne potrebbe parlare. I tedeschi, per lasciar partire il giocatore, chiedono una cifra che si aggira attorno ai 15 e 20 milioni di euro. Il contratto di Weghorst scade nel 2023. L’Inter aggiunge il nome dell’olandese tra i possibili papabili. Su di lui, però, ci ha messo gli occhi anche l’Atalanta.

