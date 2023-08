Calciomercato Inter, piace Tanganga: Toloi e Demiral le alternative

Per consolidare il reparto difensivo l’Inter avrebbe messo nel mirino Tanganga, difensore del Tottenham. Come alternative, sullo sfondo si guarda in casa dell’Atalanta

L’Inter vuole ritornare a vincere e per essere sempre più competitiva le operazioni di calciomercato spaziano, dagli attaccanti ai difensori. Se il centravanti rimane una priorità, il reparto difensivo necessità di un consolidamento ecco per cui avrebbe messo nel mirino il difensore del Tottenham, Japhet Tanganga. Come alternativa si guarda in casa dell’Atalanta: Toloi e Demiral.

Per rinforzare e consolidare la difesa, l’Inter, rimasta orfana di Skriniar e D’Ambrosio, dopo l’acquisto di Bisseck avrebbe messo nel mirino, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’inglese Japhet Tanganga del Tottenham.

Tanganga non sembra rientrare nel progetto del nuovo allenatore Postecoglou e sarebbe in uscita anche tramite un’operazione in prestito. Un operazione di calciomercato gradita all’Inter che andrebbe a rinforzare la difesa, dal momento in cui il difensore del Tottenham potrebbe agire sia a sinistra che a destra nella difesa a 3 e all’occorrenza anche in fascia.

Con l’infortunio di Acerbi, l’Inter vorrebbe anche puntellare la difesa con altri profili già rodati ed esperti. Oltre a Tanganga, avrebbe chiesto informazioni all’Atalanta per capire se ci fosse la possibilità di intavolare una trattativa di calciomercato. Nomi affidabili che non rappresentano una semplice alternativa.

Calciomercato Inter, si guarda in casa Atalanta: Toloi e Demiral

Se Tanganga rimane un profilo appetibile, l’Inter è sempre in contatto con l’Atalanta. La regina del calciomercato dispone di un parco attaccanti rinnovato, e qualche esubero, tipo Zapata che potrebbe anche piacere a Simone Inzaghi. Partendo da lontano, il Tuttosport non esclude che si possa intavolare una trattativa che parta dai difensori che possa arrivare alla punta colombiana.

Simone Inzaghi, allenatore Inter – StadioSport.it

L’attacco è sempre al centro dei pensieri nerazzurri. È inutile nasconderlo, manca la quarta punta. Ecco il motivo per cui il dialogo con l’Atalanta riveste un ruolo fondamentale. L’Inter sta sondando il terreno e chiede informazioni sui difensori Toloi e Demiral, poi chissà.

Sia Toloi che Demiral si sposerebbero perfettamente con la difesa a 3 di Simone Inzaghi. Rimane da capire le scelte dell’Atalanta, che difficilmente farà partire il proprio capitano. Se il difensore della nazionale italiana resta un sogno, l’Inter potrebbe ripiegare sull’altro, anche se sul turco è in forte pressing la Roma di Josè Mourinho e il Nottingham Forest che avrebbe messo sul piatto 20 milioni di euro.