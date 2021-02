Calciomercato Inter: piace Bruno Guimaraes

Calciomercato Inter: piace il centrocampista classe ’97, attualmente in forza all’Olympique Lione, Bruno Guimaraes. Vale 30 milioni.

All’indomani della vittoria per 2 a 0 sul campo della Fiorentina di Cesare Prandelli, l’Inter di Antonio Conte si gode il primato in classifica (in attesa di Milan-Crotone) e pensa al futuro mettendo nel mirino Bruno Guimaraes dell’Olympique Lione. Nonostante i problemi societari venuti fuori nelle ultime settimane pare infatti che i nerazzurri stiano pensando già a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Il centrocampista classe ’97 poc’anzi menzionato piace molto al tecnico leccese dei meneghini che avrebbe visto in lui il profilo adatto da inserire in un gruppo che verrà sicuramente rivoluzionato il prossimo anno. Eriksen è stato trattenuto per il rotto della cuffia mentre Vidal, al momento, sta facendo più danni che bene. Brozovic ha sempre molte pretendenti e Gagliardini non è certo l’elemento sul quale contare per fare il salto di qualità. L’unico intoccabile, se consideriamo la zona centrale del campo, è Barella il cui futuro, salvo proposte irrinunciabili, sarà ancora per molto ad Appiano Gentile.

Ecco quindi la necessità di “coprirsi” con Bruno Guimaraes che, oltre ad essere un acquisto in prospettiva, rappresenta indubbiamente il giusto mix tra giovinezza ed esperienza che può fare sicuramente molto bene all’Inter. L’Olympique Lione lo valuta 30 milioni, ma è molto probabile che Marotta chiederà uno sconto al club transalpino. La trattativa verrà ovviamente avviata in estate, ma prima di operare sul mercato è necessario che il club milanese risolva i problemi societari che ormai da settimane ruotano introno al Gruppo Suning.

