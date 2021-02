Calciomercato Inter: offerta Real Madrid per Lukaku

Il calciomercato invernale è finito da qualche giorno ma già si pensa alla prossima finestra di trattative. In casa Inter la dirigenza nerazzurra potrebbe ricevere nei prossimi giorni un’offerta piuttosto sostanziosa da parte del Real Madrid per uno dei suoi pezzi più pregiati.

Si tratta dell’attaccante belga Romelu Lukaku, vero leader in campo, trascinatore come pochi altri (20 goal e 3 assist in 27 presenze totali, al momento), non a caso è un intoccabile secondo il tecnico salentino Antonio Conte.

L’attaccante belga in maglia nerazzurra

Queste indiscusse ottime prestazioni hanno attirato l’attenzione dei Blancos di Zidane, in cerca di un giocatore in attacco con le caratteristiche del gigante belga. La dirigenza spagnola parrebbe davvero fare sul serio.

Da non sottovalutare la presenza, tra le fila del Real Madrid, del suo connazionale Eden Hazard, compagno di Lukaku nel Belgio, che potrebbe garantire la buona riuscita dell’eventuale affare.

Questa indiscrezione di mercato circola ormai da un po’ di settimane ma solo ora il Real ha deciso di uscire allo scoperto e preparare un’offerta per l’attaccante, anche se al momento non ancora nota nei dettagli.

L’Inter, qualora dovesse prendere in considerazione la proposta, si priverebbe di uno dei giocatori migliori disponibili in rosa. Un’altra ipotesi da considerare sarebbe il rinnovo (o quanto meno un ritocco) del contratto di Lukaku, in modo tale da allontanare ogni possibile pretendente ma anche su questo fronte nulla si muove.

La situazione economica della società nerazzurra non è delle più floride (si cercano infatti dei nuovi azionisti per la squadra) ma l’Inter sarebbe davvero in grado di dire addio al suo trascinatore?

Situazione da tenere sicuramente sotto osservazione.

