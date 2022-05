Calciomercato Inter, non solo Dybala: tentativo per Bernardeschi. Torna Lukaku?

Calciomercato Inter, nerazzurri scatenati sul fronte calciomercato: non piace solo Dybala, a parametro zero, ma anche Bernardeschi. Pazza idea Lukaku bis?

L’Inter lavora a capo chino sul fronte mercato per preparare al meglio la prossima stagione. La squadra di Simone Inzaghi ha conquistato due trofei durante la stagione appena trascorsa (Coppa Italia e Supercoppa Italiana), ma non è riuscita a confermarsi campione d’Italia, abdicando al Milan di Stefano Pioli.

La dirigenza, pertanto, vuole rafforzare l’organico per gettare le basi di un ciclo duraturo e vincente. Alcuni tasselli andranno sostituiti, visto che Ivan Perisic andrà via a parametro zero, e abbraccerà il Tottenham di Antonio Conte. Beppe Marotta, comunque, sembra avere le idee chiare sugli obiettivi di mercato, e prepara una serie di colpi da mettere a segno a stretto giro di posta.

Il reparto sul quale ci si concentrerà maggiormente è l’attacco: sono tre i profili monitorati dalla dirigenza nerazzurra, tutti a parametro zero.

Il primo nome della lista è quello di Paulo Dybala, giocatore in uscita dalla Juventus, il cui ingaggio da parte dell’Inter rappresenterebbe uno dei peggiori sgarbi ai bianconeri in assoluto. Piace anche Mkhitaryan, in uscita dalla Roma, la cui duttilità potrebbe far comodo ad Inzaghi per cambiare modulo.

Ma, sempre via Juventus, potrebbe arrivare in nerazzurro anche Federico Bernardeschi: l’ex Fiorentina ha rifiutato il rinnovo contrattuale con i bianconeri, e sta ora valutando, insieme all’agente Federico Pastorello, le offerte giunte sul tavolo.

Si parla di un interesse del Napoli, ma ora l’Inter potrebbe inserirsi. Marotta portò Bernardeschi dalla Fiorentina alla Juve, per 40 milioni, ordunque conosce bene le qualità del ragazzo. Un incontro potrebbe già esserci in settimana, e l’Inter potrebbe venire incontro alle richieste del giocatore, che potrebbero aggirarsi intorno ai 3,5 milioni netti annui.

Calciomercato Inter: si tenta il Lukaku bis?

Un altro nome costantemente accostato all’Inter è quello di Romelu Lukaku. L’eroe del diciannovesimo Scudetto ha vissuto un’annata solo ombre in Inghilterra, al Chelsea, e ora vorrebbe tornare a Milano, dove non ha mai fatto mistero di aver trovato un habitat ideale.

Rende complicato l’affare la cifra spesa dal Chelsea lo scorso anno: i 115 milioni spesi da Abramovich costringono i “Blues” ad incassarne almeno una novantina per evitare minusvalenze. Una soluzione praticabile potrebbe essere cedere il belga in prestito, con un obbligo di riscatto pendente sull’Inter. Per capire se la trattativa avrà un seguito, bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Big Rom vuole tornare all’Inter, che dal canto suo vuole tornare a cucirsi lo Scudetto sul petto.