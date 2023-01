Calciomercato Inter: Marotta smentisce possibile scambio Brozovic-Kessie col Barcellona

Calciomercato Inter: possibile scambio Brozovic-Kessie tra Inter e Barcellona, l’ex giocatore del Milan avrebbe espresso la sua volontà nel vestire la maglia neroazzurra, ma l’AD dell’Inter smentisce la trattativa.

Calciomercato Inter: possibile scambio Brozovic-Kessie

Nelle ultime ore, è diventato caldo l’asse Inter-Barcellona con tanti nomi fatti in ottica calciomercato, l’indiscrezione più forte sembra essere la volontà da parte del Barcellona di voler mettere a bilancio una plusvalenza con la cessione del giocatore ivoriano che è arrivato proprio nella scorsa sessione di calciomercato a parametro 0 dal Milan, ma che di fatto non è mai entrato nelle gerarchie di Xavi.

Il Barcellona chiederebbe, dunque, uno scambio con Marcelo Brozovic, giocatore che, date le sue caratteristiche, entrerebbe facilmente nei meccanismi di gioco Blaugrana. L’Inter fin qui non si sarebbe scomposta, anche forte del fatto che il nazionale croato ha un contratto in scadenza nel 2026, ma starebbe valutando l’offerta data la forte carenza di rincalzi di livello nel ruolo delle mezzali.

Ad esporsi in merito alla questione è stato lo stesso Amministratore Delegato neroazzurro, Giuseppe Marotta, che avrebbe smentito la possibile trattativa con il club Blaugrana “So di queste voci, ma vi posso assicurare che non c’è niente di niente.” Le parole di Marotta stopperebbero qualsiasi tipo di trattativa almeno per ora con il Barcellona, anche se fonti spagnole sono convinte che, dopo la gara di Supercoppa Italiana in programma domani sera contro il Milan, il Barcellona potrebbe formulare un’offerta concreta ai neroazzurri. L’affare rimane, dunque, sospeso, anche se il fatto che l’Inter possa contare di avere già in casa il sostituto ideale del croato, dato che Calhanoglu ha già ampiamente dimostrato di poter ricoprire quel ruolo, potrebbe indurre i neroazzurri a riflette il giusto prima di declinare definitivamente l’offerta.