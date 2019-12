Calciomercato Inter: l’Inter vuole Kulusevski per giugno, l’Atalanta vorrebbe cederlo già a gennaio

L’Inter vuole Kulusevski: nella giornata di mercoledì le dirigenze di Inter e Atalanta (proprietaria del cartellino del giocatore attualmente in prestito al Parma) si sono incontrate per discutere dell’eventuale passaggio del talento svedese classe 2000 al club milanese.

Ormai non è più un segreto l’interesse dell’Inter verso Dejan Kulusevski, il centrocampista classe 2000 del Parma (in prestito dall‘Atalanta) che si sta rivelando una delle sorprese migliori di questa prima parte di campionato. Nella giornata di mercoledì un pranzo dirigenziale tra Inter e Atalanta ha posto le basi per l’affare. La società bergamasca visto gli ottimi rapporti con la dirigenza interista, sarebbe disposta a dare la priorità all’Inter per il giocatore, partendo da una base di 35 milioni di euro.

Un ostacolo importante alla trattativa è però che Percassi (presidente dell’Atalanta) vorrebbe monetizzare subito la cessione di Kulusevski, che andrebbe poi a trasferirsi all’Inter nella prossima estate. Di diverso avviso l’Inter che preferirebbe spendere il budget invernale per profili più esperti, pronti e funzionali al gioco del tecnico Conte e affondare il colpo solo da giugno 2020. Qui nasce l’impasse che potrebbe far saltare la trattativa: un tentennamento interista nonostante la prelazione d’acquisto, lascerebbe libera l’Atalanta di vendere il giocatore già a gennaio e sicuramente a un prezzo maggiore (sul giocatore anche tanti top club esteri), da quello promesso ai nerazzurri.

Al momento la situazione è in stallo, con le due società che certamente si aggiorneranno sulla trattativa nelle prossime settimane, con l’Inter che cerca di anticipare la concorrenza bloccando il giocatore fin da subito per poi averlo dalla prossima estate.

