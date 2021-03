Calciomercato Inter: Koeman vuole Lukaku al Barcellona

Calciomercato Inter: Ronald Koeman vuole Romelu Lukaku per rilanciare il Barcellona, ma per i nerazzurri il belga è incedibile.

La rete segnata al Galles mercoledì sera ha permesso a Romelu Lukaku di salire a quota 58 marcature con la maglia del Belgio e di migliorare ancora di più il suo score che lo vede attualmente al primo posto nella classifica marcatori della nazionale belga. Il classe ’93 sta confermando, anche con la casacca dei Diavoli Rossi, quanto di buono fatto fin qui in Serie A con l’Inter dove, con 19 gol in campionato, è secondo solo a Cristiano Ronaldo nella classifica cannonieri.

Calciomercato Inter: il Barcellona punta Lukaku, ma i nerazzurri dicono no.

Un rendimento da top player, quello di Big Rom, che ha ovviamente attirato l’attenzione di molti club europei pronti a spese folli pur di strapparlo ai nerazzurri. Tra le società che avrebbero messo gli occhi sull’ariete interista ci sono anzitutto il Manchester City di Pep Guardiola e il Barcellona di Ronald Koeman con quest’ultimo pronto seriamente a trattare l’ex Chelsea ed Everton per rilanciarsi anche e soprattutto in Europa già dal prossimo anno.

Il tecnico olandese dei bluagrana infatti, forte della fiducia del neo presidente Joan Laporta, avrebbe chiesto espressamente alla società almeno tre acquisti. I primi due nomi sono quelli di Georgino Wijnaldum, che non rinnoverà col Liverpool, e Memphis Depay che voci di corridoio danno in uscita dall’Olympique Lione. Il terzo nome nella lista di mercato degli spagnoli dovrebbe quindi essere appunto quello di Romelu Lukaku per il quale il club catalano sembra pronto a stanziare una cospicua cifra che convinca l’Inter a lasciarlo andare. Al momento è ovviamente tutto in alto mare e, sebbene i meneghini definiscano incedibile il proprio attaccante, non è detto che difronte ad un’offerta monstre non si possa arrivare ad una sua clamorosa cessione. Non resta che aspettare l’estate per saperne di più.

