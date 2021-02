Calciomercato: Inter, Juventus e Roma su Juan Mata

Tentazione Juan Mata per tre dei top club italiani. Lo spagnolo si libererà dal Manchester United a giugno. A chi serve di più?

Juan Mata

Il campionato sta per percorrere la sua fase più delicata, quella che deciderà, una volta per tutte, quali sono le ambizioni delle 20 concorrenti della stagione 2020/2021.

Eppure, il calciomercato non dorme mai, nemmeno quando è il campo a doverla fare da padrona. Le idee low cost per il prossimo anno sono tante e fanno gola a tantissimi club, pronti a piazzare il colpo decisivo.

Tra questi è emersa una suggestione di grande fascino che porterebbe Juan Manuel Mata, a vestire una maglia di Serie A.

Lo spagnolo è in uscita dal Manchester United e a giugno dovrebbe liberarsi definitivamente del contratto che lo lega con i Red Devils. L’idea di cercare una nuova avventura è molto più che una semplice utopia e tre top club hanno già chiesto informazioni.

L‘Inter di Conte è stata la prima ad interessarsi alla situazione di Mata. Nonostante l’età, parliamo di un giocatore dalla classe e dal talento indiscutibile e a Conte farebbe comodo avere un giocatore del suo carisma.

Nonostante ciò, lo spagnolo è un trequartista puro e potrebbe faticare anche più di Eriksen a trovare il giusto spazio nelle fila neroazzurre.

Ecco perché non è da escludere l’idea di vederlo in bianconero alla corte di Pirlo. La Juventus cerca disperatamente un trequartista di livello da poter aggiungere ad un centrocampo che è privo di tanti elementi tecnici. L’ostacolo, in questo caso, è l’inserimento di Mata nel contesto bianconero. Si tratterebbe di un azzardo con ingaggio notevole e la squadra torinese ha già a che fare con le situazioni di Ramsey, Bernardeschi e Rabiot che hanno ingaggi pesanti.

L’ultima idea è quello di vedere Mata in maglia giallorossa. Lo spagnolo porterebbe fantasia ed esperienza in un club che negli ultimi anni sta pescando molti jolly provenienti dall’Inghilterra. In questo caso, però, la grande qualità di Mata è da mettere in pari con il numero elevato di trequartisti che la Roma ha.

Oltretutto anche in terra romana, Mata sarebbe un’incognita: tornerà ai suoi livelli come Mkhitaryan o troverà difficoltà come Pedro?

Fatto sta che i club italiani stanno seriamente pensando di portarlo in Italia.

