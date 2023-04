Calciomercato Inter, incontro col Barcellona: tutti i possibili affari

Calciomercato Inter: Ausilio a Barcellona per incontrare il Ds del club blaugrana e l’agente di De Zerbi

Fonte immagine: Passioneinter.com

Il direttore sportivo neroazzurro Piero Ausilio è stato intercettato a Barcellona dove è stato ospite alla Ciutat Esportiva di Barcellona e dove ha avuto modo di confrontarsi con il capo dell’area sportiva blaugrana, Mateu Alemany, e con il procuratore di De Zerbi, Eduardo Crnjar. Il riallaccio del rapporto con il Barcellona riporterebbe in voga anche i nomi di Brozovic e Kessie, che proprio durate il calciomercato invernale sono stati al centro di un ipotetico scambio tra i due club, che di fatto non è mai decollato. Lo scambio potrebbe, dunque, essere riproposto nella prossima finestra di calciomercato, con il croato che di fatto dopo l’exploit di Calhanoglu davanti alla difesa non riesce più a trovare spazio in mediana e con Kessie che dall’altra parte non è di fatto mai entrato nelle grazie di Xavi, nonostante il suo gol decisivo nel classico contro il Real che ha di fatto ipotecato la vittoria del campionato del Barcellona.

Piero Ausilio, però, ha anche avuto modo di confrontarsi con il procuratore Eduardo Crnajar che, oltre ad essere il procuratore di un difensore del Barcellona, ovvero Ronald Araujo che però attualmente risulta avere una valutazione di 70 milioni, totalmente al di fuori della disponibilità nerazzurra, è anche il procuratore di Roberto De Zerbi, profilo sempre più accreditato per rivestire il ruolo di prossimo allenatore nerazzurro, visto l’attuale andamento dell’Inter in campionato dopo l’undicesima sconfitta subita contro il Monza. Quel che è certo è che qualcosa sull’asse Barcellona-Milano continua a muoversi e che il tutto potrebbe intensificarsi ancor prima dell’apertura del calciomercato estivo.

Qualora l’Inter dovesse riuscire a strappare il pass per le semifinali di Champions League, accederebbe ad un numero maggiore di introiti che allevierebbero le casse nerazzurre, a quel punto il club potrebbe indirizzare parte delle risorse alla propria campagna acquisti e affondare il colpo Kessie e De Zerbi.