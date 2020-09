Calciomercato Inter: idea Llorente vice Lukaku, Napoli pronto a liberarlo a zero

L’Inter avrebbe individuato in Fernando Llorente il rinforzo ideale per complerare il reparto d’attacco. La punta spagnola è in scadenza 2021 col Napoli, che non lo considera più parte del progetto e potrebbe liberarlo a una cifra irrisoria.

Stamattina il quotidiano Tuttosport l’Inter sarebbe fortemente interessata all’acquisto di Fernando Llorente, attualmente in forza al Napoli. Una delle priorità del mercato nerazzurro è quello di completare il reparto offensivo, soprattutto prendendo una quarta punta che possa fare da vice Lukaku, elemento in rosa che è di fatto mancato nella scorsa stagione e che ha costretto il centravanti belga agli straordinari. La scelta sarebbe appunto ricaduta su Llorente, profilo d’esperienza già avuto dal tecnico dell’Inter Antonio Conte, che avrebbe un altro attaccante tra cui scegliere.

Llorente accetterebbe di buon grado la destinazione interista, seppur in un ruolo di contorno come attaccante di riserva. La punta è ora fuori progetto a Napoli e con scadenza di contratto, con i partenopei che potrebbero accettare un indennizzo simbolico per lasciarlo partire.

Classe 1985, Fernando Llorente cresce nelle giovanili dell’Athletic Bilbao dove rimane fino alla stagione 2012/2013 segnando 111 gol in 327 presenze, per poi passare l’anno dopo alla Juventus. Con i bianconeri rimane due stagioni, con cui conquista 2 scudetti, 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane. Nell’agosto 2015 passa al Siviglia con cui vince l’Europa League. Avventure poi in Premier con Swansea e Tottenham (dove centra la finale di Champions League nel 2018/2019) per poi approdare nel settembre 2019 al Napoli, con cui conquista la Coppa Italia 2020. Con la Nazionale spagnola vince da comprimario il Mondiale 2010 e l’Europeo 2012.

